Ana-Maria Greceanu şi Adriana Turnea, argint la Cupa Mondială

Ana-Maria Greceanu și Adriana Turnea, argint la Cupa Mondială

Performanțele atletelor constănțene Ana-Maria Greceanu și Adriana Turnea de la Cupa Mondială de marș din Rusia au situat echipa României pe locul secund, după formația gazdă. Întrecerea s-a desfășurat în Rusia, la Cheboksary. Greceanu (19 ani) și Turnea (17 ani), sportive care reprezintă LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul (antrenoare, Stana Mihăilescu), au concurat la junioare, în proba de 10 km. Ana-Maria s-a clasat pe locul 4, cu performanța 46 minute 5 sutimi, iar Adriana, sportivă mai mică decât restul competitoarelor (este doar junioară II), a fost a șaptea (47:21). Ambii timpi reprezintă recorduri personale pentru cele două. A treia româncă din concurs, Alexandra Grădinariu, a venit pe locul 13. Au concurat 56 de sportive. Pentru clasamentul pe echipe, au fost luate în calcul doar cele mai bune două clasări ale fiecărei țări care a concurat, astfel că pentru delegația tricoloră au punctat Greceanu și Turnea, care, cu un total de 11 puncte, au situat România pe locul doi, după Rusia (3 puncte). 19 țări au fost incluse în acest clasament. Cea mai bună performanță la junioare a Anei-Maria Greceanu este o medalie de bronz la Campionatul Mondial din 2006. Mai are un loc patru la Europene (2007), iar în acest an a devenit campioană balcanică. Acest ultim titlu, dobândit tot în acest an, îl are în palmares și Turnea, care a mai ocupat, în 2007, un loc 8 la Mondialele de junioare II.