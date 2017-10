Ana Maria Brânză vrea medalia de aur la JO de la Rio!

Echipa României de spadă a câștigat, la finalul săptămânii trecute, medalia de aur la etapa de Cupă Mondială desfășurată la Doha. Ana Maria Brânză a vorbit, la Sport Total FM, despre parcursul echipei până la câștigarea medaliei de aur. „Dacă în proba individuală rezultatele nu au fost la nivelul așteptat, la echipe a fost nebunie curată. Am început bine, cu un meci destul de greu. Am întâlnit Polonia, o echipa cu rezultate destul de bune. Simona Pop a fost vioara întâi și noi ne-am mobilizat pe lângă ea. Apoi am întâlnit Estonia, aveam de luat o revanșă. Am început cu frică oarecum și aveam șapte tușe de recuperat. Nu mai spera nimeni, mai ales ca eu o aveam în față pe campioana mondială. Am recuperat tușă cu tușă, am riscat și am câștigat. În semifinale am întâlnit echipa USA, o echipă tânără, puternică, de care eram sigură că ne vor pune probleme. Am învins la limită, dar experiența noastră și-a spus cuvântul. În finală ne-am întâlnit cu China. Fetele au fost la înălțime, iar meciul s-a câștigat la o tușă. Am simțit că toată lumea este lângă noi. În sală, au fost cam 30 de români. La scrimă, neavând atât public, te simți dator în fața lor”, a spus sportiva. Ana Maria Brânză a mai spus că etapele de Cupă Mondială vor reprezenta criteriu de calificare la Jocurile Olimpice. Aceasta speră să aducă de la Rio cea mai strălucitoare medalie. „Există asemănări cu tenisul, dacă excludem premiile. Cupa Mondială are opt etape, se acumulează puncte, iar un loc mai bun la final te ajută să ai un tablou mai ușor la Mondiale. Acumulezi și puncte pentru calificarea la JO, iar de anul viitor, vor fi criterii de calificare. Vreau să plec la Rio doar cu speranță și să mă întorc cu medalia. Am primit asigurări că vom primi finanțare să ajungem la toate etapele Cupei Mondiale”, a mai spus Ana Maria Brânză.