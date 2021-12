Ana Maria Bărbosu şi Amalia Puflea, medaliate la Top Gym de la Charleroi

Ana Maria Bărbosu şi Amalia Puflea sunt fetele de aur ale gimnasticii româneşti în 2021. Junioarele tricolore au dominat turneul internaţional Top Gym de la Charleroi, câştigând cinci din cele şase trofee ale competiţiei. La cea de-a 23-a ediţie a competiţiei organizate în Belgia, au participat gimnaste junioare din România, Ţările de Jos, Franţa, Rusia, Islanda, Canada, Slovenia, Cehia şi Belgia.Pentru Ana Maria Bărbosu, a fost a doua participare la Top Gym, după ce, în 2019, s-a clasat pe locul al doilea. Cu un total de 53.400 puncte, ea a câştigat concursul individual, iar Amalia Puflea (50.350 puncte) s-a clasat pe locul al treilea.Punctajele din concursul individual le-ar fi permis Anei şi Amaliei să concureze în toate finalele pe aparate. Conform regulamentului competiţiei, fiecare ţară participantă a putut înscrie în finale o singură gimnastă, iar antrenorul Lucian Sandu a stabilit ca Ana Maria Bărbosu să concureze la paralele şi bârnă, iar Amalia Puflea, la sărituri şi sol.Ana Maria Bărbosu a câştigat alte două medalii de aur la paralele (13.950) şi la bârnă (12.850), în timp ce Amalia Puflea s-a clasat pe primul loc la sol (12.850) şi pe al doilea la sărituri (13.266 puncte). Aur şi la echipe mixte, gimnastele tricolore concurând alături de reprezentantele Belgiei.Ana Maria Bărbosu şi Amalia Puflea se pregătesc la CNOPJ Deva sub comanda antrenorilor Gina Gogean, Ramona Micu, Florin Uzum şi Lucian Sandu. Ele fac parte din programul „Ţară, ţară vrem campioane”, iniţiat şi coordonat de Mariana Bitang şi Octavian Bellu şi finanțat de OMV Petrom.XXXLa doar 17 ani, Alexandru Avasiloae a debutat la cea mai importantă competiţie a gimnaștilor juniori de la trambulină: World Age Group Competitions, găzduită de capitala Azerbaidjanului, Baku, fiind primul sportiv care reprezintă România la o competiţie de asemenea nivel.A concurat cu mândrie, curaj şi determinare şi s-a clasat pe locul 35 (din 50 de participanţi) la categoria 17-21 ani.„Vreau să mulţumesc tuturor pentru susţinere, pentru mesajele de încurajare şi pentru că au crezut în mine. Sunt bucuros că am reuşit să fac al doilea integral bine, dar totodată şi puţin supărat, pentru că am ratat la primul, unde am ieşit din plasă la al şaselea element. Timpul scurt şi-a spus cuvântul, am avut doar trei luni de pregătire în această nouă şi spectaculoasă ramură şi nu am putut pune la punct fiecare detaliu. Vor urma câteva luni unde voi pregăti noi elemente, voi perfecționa partea artistică a elementelor şi voi îmbunătăţi pregătirea fizică”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Gimnastică, Alexandru Avasiloae.Foto: Federaţia Română de Gimnastică / frgimnastica.com