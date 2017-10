An bun pentru ciclismul constănţean

2

Ciclism

In mijloc:Alex Iacob-campion național la ciclocros In dreapta:Robert Genet-vicecampion național sosea fond 13-14 ani In stânga:Mihnea Harasim-vicecampion național sosea fond și contratimp 11-12 ani Pe margine tot in costum de AndoVelo:Rareș Iacob-vicecampion național sosea fond și contratimp 9-10 ani Copii constănțeni care au adus titluri Constanței Oare nu merita sa fie promovați? Sunt o mândrie pentru orașul nostru!