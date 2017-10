Amicalele Farului de la Predeal sunt în pericol

Vremea frumoasă de la Predeal, din ultimele zile, a afectat suprafața de joc a stadionului din stațiune, astfel că „marinarii“ ar putea ajunge în situația de a nu avea unde să susțină meciurile de verificare. De câteva zile, timpul e frumos la Predeal, acolo unde se pregătește FC Farul. Vremea bună are însă și un neajuns: soarele a topit mare parte din zăpada de pe stadionul din stațiune, astfel că suprafața de joc s-a deteriorat, iar „marinarii” n-au mai putut să lucreze ieri cu mingea. „Sunt cinci - șase grade Celsius la Predeal. Terenul s-a stricat, iar, dacă vremea se va menține așa, slabe speranțe să putem juca vreun meci amical acolo. Astăzi (n.n. - ieri), am lucrat mai mult fizic și cu accent pe forță. În privința partidelor de verificare, ne-a contactat și echipa de Liga a III-a ACS Berceni, care a sosit și ea la Predeal, însă nu am stabilit nimic, având în vedere că nu am avea unde să jucăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul principal al Farului, Gică Butoiu. În ciuda problemelor cu terenul, tehnicianul constănțean s-a declarat mulțumit, în general, de modul în care a decurs pregătirea până acum. „Băieții s-au comportat bine. Chiar și cei mai în vârstă, gen Barbu și Liviu Ștefan, se pregătesc fără cusur și țin pasul fără probleme cu cei mai tineri. Ultimii doi sosiți în lotul nostru, Păduraru și Sascău, sunt și ei în regulă, i-am văzut și la joc, la amicalul cu AFC Filipeștii de Pădure. Avem o problemă cu Buzea, pe care îl mai supără genunchiul, dar și el e pe drumul cel bun”, ne-a mai spus Butoiu. Farul încheie stagiul de pregătire montană vineri, 11 februarie. Începând de luni, 14 februarie, la Constanța vor mai sosi trei jucători din ligile inferioare în probe, un mijlocaș stânga, un atacant și un fundaș central. Totodată, clubul constănțean așteaptă răspuns de la fotbaliștii de Liga 1 pe care i-a contactat. „Dubla“ cu Dunărea Călărași, pe 16 și 19 februarie După încheierea perioadei de la Predeal, Farul a plănuit să mai dispute patru - cinci meciuri amicale, trei dintre ele fiind deja fixate: cu Dunărea Călărași (miercuri, 16 februarie, la Constanța, și sâmbătă, 19 februarie, la Călărași) și cu CS Eforie (sâmbătă, 26 februarie, la Constanța, cu o săptămână înaintea startului returului Ligii a II-a).