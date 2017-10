Amical România-Slovacia. Adi Mutu a ripostat: Nu sunt un copil de 20 de ani să nu am o opinie!

Adrian Mutu este nemulțumit că nu a fost convocat pentru amicalul României cu Slovacia și îi cere public explicații selecționerului Victor Pițurcă.“Nu m-a sunat nimeni să îmi explice de ce nu am fost convocat, m-aș fi simțit mai bine dacă îmi spunea cineva. Dar eu îmi văd de treabă și poate voi fi convocat data viitoare. Poate selecționerul vă dă vouă, ziariștilor, explicații. El ar trebui să înțeleagă că nu sunt un copil de 20 de ani, să nu am o opinie, chiar dacă lui nu îi pică bine. Sunt trist că nu am fost convocat. Acum un an înțelegeam, nu eram pregătit, dar acum nu îmi convine”, a răbufnit Mutu la o televiziune de sport, scrie gândul.info.