AMICAL DE LUX pentru naționala de fotbal a României: Tricolorii vor întâlni echipa statului Chile

Ştire online publicată Joi, 30 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, joi, ca echipa nationala a Romaniei va disputa un meci amical cu reprezentativa statului Chile. Intalnirea va avea loc pe 13 iunie, urmand ca locul de disputare al partidei sa fie anuntat ulterior."Ma bucur sa pot anunta perfectarea unui meci amical pentru luna iunie. Un meci amical de prestigiu pentru nationala Romaniei. Meciul Romania - Chile se va juca dupa meciul cu Polonia, urmand ca in perioada urmatoare sa stabilim si orasul in care se va disputa. Din prima clipa ne-am dorit sa oferim nationalei meciuri cu adversari de calibru. Un alt considerent a fost sa intoarcem suporterilor din aportul pe care il aduc echipei nationale, luand in considerare ca vom avea o noua competitie la nivel de echipe nationale, Liga Natiunilor. Din 2018 meciuri amicale cu echipe din afara Europei vor fi foarte dificil de organizat. Acesta a fost inca un motiv sa aducem in Romania jucatori foarte apreciati. Cand ne referim la Chile vorbim de locul 4 in momentul de fata si campioana Americii de Sud. Luam in considerare si Clujul pentru acest meci, prima varianta este Clujul. Vom vedea daca gazonul se mai poate imbunatati. Selectionerul a cerut un astfel de amical", a declarat Razvan Burleanu la finalul Comitetului Executiv al FRF, conform News.ro.Cu trei zile inainte de meciul cu Chile, echipa nationala a Romaniei va juca in deplasare, cu Polonia, intr-un meci din preliminariile Campionatului Mondial 2018.Nationala din Chile, din care fac parte, printre altii, Claudio Bravo, Arturo Vidal si Alexis Sanchez, este castigatoarea Copa America 2016, dupa o finala cu Argentina. Dupa amicalul cu Romania, Chile va participa la Cupa Confederatiilor, in Rusia. Va juca, in faza grupelor, impotriva Camerunului (18 iunie), Germaniei (22 iunie) si Australiei (25 iunie).Echipa tip a nationalei statului Chile:Bravo (Manchester City) - Isla (Cagliari), Medel (Inter), Jara (Universidad de Chile), Beausejour (Universidad de Chile) - Vidal (Bayern), Diaz (Celta Vigo), Hernandez (Celta Vigo) Matias Fernandez (Milan) - Vargas (Tigres), Sanchez (Arsenal).