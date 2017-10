Amenzile pe care le vor primi „marinarii“ se stabilesc astăzi sau mâine

În week-end, ar fi trebuit să se hotărască penalizările financiare care le vor fi aplicate fotbaliștilor Farului în urma înfrângerilor rușinoase cu Săgeata Stejaru și FC Botoșani. Întrunirea șefilor clubului nu a mai avut loc însă. Giani Nedelcu, patronul Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că ședința Consiliului Director a fost amânată din motive obiective, întrunirea fiind reprogramată pentru astăzi sau mâine, la club. Tot astăzi, mijlocașul Bogdan Andone va reveni la Constanța, după ce a fost învoit de la ultimele antrenamente, și le va aduce la cunoștință oficialilor Farului ce a hotărât în privința viitorului său la echipă. Din câte se pare, dacă va mai rămâne la club, veteranul de 35 de ani o va face doar ca antrenor secund, nu și ca jucător. În această săptămână, va da răspunsul și Viorel Căpriță, dacă va accepta funcția de director executiv. „Am avut discuții îndelungi cu finanțatorii în ce privește preluarea postului. Am studiat documentele clubului și m-am informat în privința situației financiare la zi, dar am mai cerut un răgaz de o săptămână, pentru a vedea cum ajungem la un punct din care să putem pleca mai departe”, a declarat Căpriță, fostul președinte al AS Midia Năvodari. „E normal ca domnul Căpriță să se informeze cât mai bine asupra situației de la club înainte de a lua decizia”, a comentat și Giani Nedelcu. După două zile libere, sâmbătă și duminică, jucătorii Farului revin la antrenament astăzi, convocarea fiind pentru ora 16,30. După ce șase fotbaliști (Chico, Andrade, Ninu, Ene, Rastovac și Gosic) au fost puși pe lista de transferări, tehnicienii fariști Dennis Șerban și Gică Butoiu pregătesc cu restul efectivului evoluția din cele opt etape rămase din returul Ligii a II-a. În week-end, „marinarii” nu au jucat, câștigând cu 3-0 partida cu Cetate Suceava, dar șase jucători (Măcelaru, Fatai, Tudorache, D. Prodan, Ignat și A. Iovănescu) au fost cedați Farului II, pentru meciul de Liga a III-a de la Ianca, câștigat de constănțeni cu 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Prodan. Farul susține următorul meci sâmbătă, 1 mai, de la ora 13, la Constanța, cu Dinamo II. Șerban și Butoiu nu se vor putea baza în această partidă pe Soare (accidentat grav la partida cu FC Botoșani), în vreme ce Gaston și B. Teekloh acuză și ei probleme medicale. Lovit la gleznă în aceeași partidă cu botoșănenii, Mansur ar putea fi refăcut până la meciul cu Dinamo II. „Până la finalul campionatului, vrem să vedem că echipa joacă și se dăruiește. Am făcut de râs orașul, dar să nu-l facem și în continuare. Jucătorii sunt datori să se revanșeze. E urât ce s-a întâmplat. Le-am și zis: «Am impresia că unii dintre voi nu știți la ce echipă sunteți. E vorba de Farul, nu de Portul sau de Eforie». Întâi să joace și apoi să ceară bani. Au aruncat neputința lor în spatele problemelor financiare. Au avut primă totală de 30.000 de euro, pentru trei victorii consecutive, de ce nu au luat-o? Noi am venit pentru promovare, am cheltuit și am depus toate eforturile. Obiectivul s-a ratat, dar nu ne-am schimbat planurile. De la anul, o luăm de la capăt spre Liga 1" Giani Nedelcu, patron Farul