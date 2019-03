Ambiţia atletismului constănţean. „Obiectiv: calificarea la JO 2024!”

Ambiția atletismului constănțean. „Obiectiv: calificarea la JO 2024!”

La sala de atletism „Ion Soter” din București, a avut loc o nouă ediție a Campionatului Național de atletism în sală pentru juniori l, la care au participat cei mai valoroși tineri sportivi ai țării.







A fost o ocazie perfectă pentru sportivul cu dublă legitimare CS Farul/LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, Marian Petre, de a-și stabili un nou record personal în proba de triplusalt, al doilea în mai puțin de o lună. Originar din Brăila, tânărul atlet pregătit de antrenorul Alin Larion a sărit 15.48 metri și a cucerit medalia de aur, reușind să-și depășească cu 11 centimetri precedentul record, stabilit în urmă cu mai puțin de două săptămâni, la Campionatul Balcanic de juniori, unde a terminat al doilea.

De asemenea, în cadrul aceluiași concurs, colegul său Vlad Bădescu a terminat pe ultima treaptă a podiumului, cu 14.29 metri, bifând un nou record personal.







„A fost un concurs greu. Voiam să câștig, iar visul mi s-a îndeplinit! Sunt fericit că am reușit să sar 15.48 metri și am făcut un Personal Best foarte bun. Următorul concurs de obiectiv pentru mine îl reprezintă Campionatele Europene de juniori, unde vreau să fac o figură cât mai frumoasă”, a declarat Marian Petre, pentru site-ul FR de Atletism.







Antrenorul său, Alin Larion, a declarat că principalul obiectiv al lui Marian Petre este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

„Marian Petre un băiat foarte talentat, extrem de serios și muncitor. Dacă va continua pe aceeași linie, cu siguranță va ajunge departe. Ne dorim foarte mult calificarea la Jocurile Olimpice, iar apoi totul va fi posibil. De asemenea, și colegii lui s-au descurcat foarte bine și sunt bucuros că pot antrena așa sportivi, o adevărată grupă de performeri. Acesta este doar începutul”, a declarat Alin Larion.







În afara celor doi sportivi de la triplusalt, un alt sportiv pregătit de Alin Larion, Dragoș Silvestru, a cucerit medalia de bronz în proba de 60 metri garduri, cu un nou record personal. De asemenea, în proba de lungime, David Ciolpan, antrenat la LPS „Nicolae Rotaru” de Cătălin Ganera, s-a clasat pe locul secund, în timp ce Ioana Colibășanu, cu dublă legitimare CS Farul/LPS „Nicolae Rotaru”, pregătită de Carmen Botea, a cucerit alte două medalii: argint la pentatlon și bronz 60 metri garduri.