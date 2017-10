Ambarcaţiunea Qatarului, avariată la Class - 1 Romanian Grand Prix

Ambarcațiunea Qatarului, avariată la Class - 1 Romanian Grand Prix

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ambarcațiunea care aparține echipei Qatarului, participantă, la Mamaia, la Class - 1 Romanian Grand Prix, a suferit, vineri, un accident în timpul antrenamentelor de pe lacul Siutghiol, din cauza unei pietre aflate sub apă, potrivit NewsIn. Proprietarul ambarca-țiunii, șeicul Hassan bin Jabor Al-Thani, a declarat că ambarcațiunea a fost avariată, i s-a rupt o elice și s-au stricat alte trei componente din cauza unei pietre aflate sub apă pe traseul de antrenament. Sâmbătă, de la ora 11, are loc antrenamentul oficial pe traseul cursei. La ora 15, se vor stabili locurile pe linia de start. Cursa propriu-zisă are loc duminică, de la ora 15, când ambarcațiunile se întrec pe parcursul a 19 ture a câte 6 mile marine, cu o limită de timp de 60 de minute.