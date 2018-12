Președintele HCDS, Ionuț Stănescu:

"Am terminat prost sezonul, dar suntem în obiectiv!"

Președintele clubului HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu, a declarat, la finele partidei cu Dinamo, de la București, că, deși a terminat într-o manieră mai puțin favorabilă sezonul, echipa sa se menține în obiectiv, iar toate gândurile se îndreaptă către viitoarele confruntări de la anul, din grupele Cupei EHF.„Din păcate, încheiem sezonul așa cum l-am început, adică prost. Urmează vacanța, este o pauză binevenită, în care sper ca echipa să-și revină. Dar este bine că am terminat anul pe locul 2 în campionat și că rămânem în obiectiv. Așteptăm anul viitor grupele Cupei EHF”, a declarat președintele Stănescu, citat de site-ul oficial al clubului.HC Dobrogea Sud a pierdut fără drept de apel ultimul meci disputat în acest an, fiind învinsă, în deplasare, de Dinamo București, scor 19-27. Repriza întâi a fost una dintre cele mai slabe din istoria handbalului constănțean, HCDS reușind să înscrie numai șase goluri!HC Dobrogea Sud a terminat anul pe locul 2 în Liga Națională, cu 30 de puncte, la 4 puncte distanță de liderul CSM București. Dinamo ocupă locul 7, cu 24 de puncte, dar mai are de jucat în ianuarie o restanță cu CSM.