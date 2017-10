„Am şanse la titlu şi pot să-l atac“

Scrimerul Cosmin Kortyan:

„Am șanse la titlu și pot să-l atac“

Scrimerul constănțean Cosmin Kortyan (CS Farul; antrenoare, Mihaela Ion) și-a propus ca în acest an să cucerească titlul național la seniori. Deși împlinește, pe 21 mai, doar 21 de ani, Cosmin, component al lotului de seniori al României, spune că „am șanse la titlu și pot să-l atac. Anul trecut, am luat medalia de argint, pierzând în fața unui sportiv experimentat, participant la Jocurile Olimpice”. Săptămâna trecută, spadasinul a participat la Campionatul European sub 23 de ani, de la Como (Italia), unde s-a clasat în locurile 17-32. „Pentru mine, rezultatul nu e atât de rău, având în vedere că sunt în primul an la această categorie. Am fost însă puțin dezamăgit, căci puteam face o figură frumoasă. Am condus într-un meci cu un italian cu 14-13, dar am pierdut cu 14-15. Am digerat destul de greu înfrângerea, căci aveam apoi un culoar accesibil, urmând să întâlnesc adversari pe care-i cunoșteam și totul era posibil”, a declarat Cosmin, pentru „Cuget Liber”.