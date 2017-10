Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„Am revenit cu un moral ridicat din Austria”

Farul începe, în această după-amiază, ultima parte a pregătirii precompetiționale, jucătorii fiind chemați la stadion la ora 17,30. Sosiți în zorii zilei de luni din Austria, „rechinii“ au avut liber ieri. Mâine și vineri, sunt prevăzute și două amicale, cu CSM Medgidia și Delta Tulcea. Farul a părăsit cantonamentul austriac de la Kremsmünster în dimineața zilei de duminică, cu autocarul, îndreptându-se spre Budapesta. În drum, delegația faristă a făcut o oprire la Viena, unde a luat prânzul și a vizitat câteva dintre punctele de atracție ale capitalei austriece. Din Budapesta, Farul a călătorit, de la ora 23,20, cu avionul, până la Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța, astfel că au ajuns la club, luni noapte, și noutățile Elio Wilson (care stă în cameră cu Gaston) și Florin Pătrașcu (colegul de cameră al lui Florin Neaga). Astăzi, este prevăzut un antrenament, mâine, de la ora 20,30, în nocturnă, pe terenul mare, „rechinii“ joacă în compania lui CSM Medgidia, proaspăt promovată în Liga a III-a, joi, este programată o nouă ședință de pregătire, iar vineri, Farul întâlnește la Tulcea, de la ora 18, fosta echipă a antrenorului principal Constantin Gache, Delta (Liga a II-a). Acesta este ultimul amical al con-stănțenilor înaintea începerii campionatului, ora și terenul (în deplasare) fiind alese în concordanță cu particularitățile meciului inaugural din Liga I, de la Craiova. Meciurile edificatoare Gache a apreciat, ieri, pentru „Cuget Liber“, că Farul a avut parte în Austria de un stagiu bun, atât din punctul de vedere al pregătirii, cât și al jocurilor, „rechinii“ beneficiind de condiții deosebite. „Meciurile ne-au edificat asupra unor probleme, ne-au ajutat să ne creăm relații de joc, dar bineînțeles că mai este de lucru. Dacă avem un regret, acesta e legat de timpul scurt până la începerea campionatului. Ne-ar mai fi trebuit o perioadă pentru a ne suda și mai mult. Oricum, prin cele reușite în stagiul austriac, avem un moral ridicat“, ne-a spus Gache, care a semnat contractul cu Farul. Gaston are colegi simpatici Unul dintre fotbaliștii care s-a remarcat în Austria, mijlocașul stânga senegalez Gaston Mendy, nou venit la Farul, ne-a declarat: „A fost o perioadă favorabilă pentru echipă. Ne-am pregătit bine și, din șase amicale, am câștigat cinci, iar într-unul am remizat. Colegii mei sunt foarte simpatici. Mă înțeleg excelent cu ei”. După stagiul austriac, atacan- tul Gerlem și fundașul dreapta Farmache întâmpină unele probleme medicale. Se întâlnește cu Gianni De Biasi Constantin Gache va participa, luni, 23 iulie, la casa Fotbalului, la o acțiune care face parte din grila de evaluare după care se re-înnoiesc licențele (Pro și A), din doi în doi ani. Cu această ocazie, antrenorul italian Gianni De Biasi, ultima dată la Torino, în Serie A, și prof. dr. Victor Stănculescu (SUA) vor susține lecții teoretice în fața tehnicienilor de la Liga I și a II-a.Farul începe, în această după-amiază, ultima parte a pregătirii precompetiționale, jucătorii fiind chemați la stadion la ora 17,30. Sosiți în zorii zilei de luni din Austria, „rechinii“ au avut liber ieri. Mâine și vineri, sunt prevăzute și două amicale, cu CSM Medgidia și Delta Tulcea. Farul a părăsit cantonamentul austriac de la Kremsmünster în dimineața zilei de duminică, cu autocarul, îndreptându-se spre Budapesta. În drum, delegația faristă a făcut o oprire la Viena, unde a luat prânzul și a vizitat câteva dintre punctele de atracție ale capitalei austriece. Din Budapesta, Farul a călătorit, de la ora 23,20, cu avionul, până la Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța, astfel că au ajuns la club, luni noapte, și noutățile Elio Wilson (care stă în cameră cu Gaston) și Florin Pătrașcu (colegul de cameră al lui Florin Neaga). Astăzi, este prevăzut un antrenament, mâine, de la ora 20,30, în nocturnă, pe terenul mare, „rechinii“ joacă în compania lui CSM Medgidia, proaspăt promovată în Liga a III-a, joi, este programată o nouă ședință de pregătire, iar vineri, Farul întâlnește la Tulcea, de la ora 18, fosta echipă a antrenorului principal Constantin Gache, Delta (Liga a II-a). Acesta este ultimul amical al con-stănțenilor înaintea începerii campionatului, ora și terenul (în deplasare) fiind alese în concordanță cu particularitățile meciului inaugural din Liga I, de la Craiova. Meciurile edificatoare Gache a apreciat, ieri, pentru „Cuget Liber“, că Farul a avut parte în Austria de un stagiu bun, atât din punctul de vedere al pregătirii, cât și al jocurilor, „rechinii“ beneficiind de condiții deosebite. „Meciurile ne-au edificat asupra unor probleme, ne-au ajutat să ne creăm relații de joc, dar bineînțeles că mai este de lucru. Dacă avem un regret, acesta e legat de timpul scurt până la începerea campionatului. Ne-ar mai fi trebuit o perioadă pentru a ne suda și mai mult. Oricum, prin cele reușite în stagiul austriac, avem un moral ridicat“, ne-a spus Gache, care a semnat contractul cu Farul. Gaston are colegi simpatici Unul dintre fotbaliștii care s-a remarcat în Austria, mijlocașul stânga senegalez Gaston Mendy, nou venit la Farul, ne-a declarat: „A fost o perioadă favorabilă pentru echipă. Ne-am pregătit bine și, din șase amicale, am câștigat cinci, iar într-unul am remizat. Colegii mei sunt foarte simpatici. Mă înțeleg excelent cu ei”. După stagiul austriac, atacan- tul Gerlem și fundașul dreapta Farmache întâmpină unele probleme medicale. Se întâlnește cu Gianni De Biasi Constantin Gache va participa, luni, 23 iulie, la casa Fotbalului, la o acțiune care face parte din grila de evaluare după care se re-înnoiesc licențele (Pro și A), din doi în doi ani. Cu această ocazie, antrenorul italian Gianni De Biasi, ultima dată la Torino, în Serie A, și prof. dr. Victor Stănculescu (SUA) vor susține lecții teoretice în fața tehnicienilor de la Liga I și a II-a.