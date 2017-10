"Am readus luptelor constănţene spiritul de învingător din anii ’80 şi ’90!"

Președintele AJL Constanța, Gigi Pambuca:

"Am readus luptelor constănțene spiritul de învingător din anii ’80 și ’90!"

Președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca, este de părere că cel mai mare câștig al sezonului 2016 este, pe lângă salba impresionantă de medalii cucerite de sportivii de pe litoral în competițiile naționale și internaționale, schimbarea de mentalitate și insuflarea spiritului de învingător în rândul tinerilor luptători.În ciuda problemelor de ordin financiar cu care se confruntă, de altfel, întreg sportul românesc, luptele constănțene au avut un an 2016 foarte bun, fapt confirmat chiar de către președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.„Încă din prima mea zi de mandat la cârma luptelor constănțene, am spus că îmi doresc foarte mult să câștigăm o medalie mondială. După marele succes din 2015, când am cucerit medalii pe bandă rulantă la Campionatele Mondiale de lupte pe plajă de la Mangalia, iată că a venit confirmarea și în luptele pe saltea, iar în 2016, Andreea Ana, de la CS Mangalia, a devenit vicecampioană mondială de juniori.O felicit încă o dată pentru performanța extraordinară, la fel cum îl felicit pe antrenorul Marian Oancea și pe cei care susțin activitatea în sudul litoralului, numindu-i aici pe Dragoș Dima, Lucian Luca și Ionuț Luca. Poate cel mai de preț lucru este acela că, în special în ultimii ani de mandat, am readus luptelor constănțene spiritul de învingător din anii '80 și '90, când dominam campionatele naționale la toate categoriile de vârstă, învingând fără drept de apel adversari de la Steaua sau Dinamo”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Gigi Pambuca.Boss-ul AJL dezvăluie și care este cheia succesului, explicând că aceste performanțe nu ar fi fost posibile fără munca în echipă.„Luptătorii de azi ai Constanței au înțeles că fără muncă nu vor răzbi, nici în sport, nici în viață. De asemenea, nu au neglijat nici școala, iar cea mai elocventă dovadă este că marea majoritate a elevilor-luptători a promovat cu brio examenul de bacalaureat, fiind lăudați constant de profesori. De asemenea, am format la Constanța un nucleu de antrenori competitivi, un colectiv unit, care crește cu mare grijă tânăra generație.În ceea ce-i privește pe sportivi, îmi doresc să beneficiem de mai multă susținere, astfel încât să-i putem păstra la Constanța pe campioni, așa cum este cazul Andreei Ana, de numele căreia se leagă speranțele noastre într-o participare la Jocurile Olimpice. Alături de Andreea se mai află Florin Ghiorghe, Cristina Roșioru, Răzvan Arnăutu, Florin Tița și mulți alți juniori de mare perspectivă”, a spus Gigi Pambuca.Fost la rându-i mare sportiv, Gigi Pambuca are planuri la fel de mari și pentru anul competițional 2017.„Ca de fiecare dată, începem anul cu gândul la marile competiții internaționale, Campionatele Europene și Mondiale, de unde ne dorim să ne întoarcem cu medalii. Ca președinte și om nu al vorbelor, ci al faptelor, îmi doresc să avem forța de a-i pregăti și motiva cât mai bine pe sportivi, astfel încât să îi vedem medaliați, pe podiumurile internaționale”, a mai spus președintele AJL Constanța, Gigi Pambuca.