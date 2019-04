Florin Tița, medaliat cu argint la Europenele de seniori:

"Am plâns la final, mi-am dorit enorm să-l înving pe rus"

Jumătate din medaliile cucerite de România la Campionatul European de lupte, desfășurat săptămâna trecută, la București, au fost obținute grație școlii de lupte constănțene. Astfel, două din cele patru medalii au fost câștigate de sportivi care au făcut primii pași pe saltea sub privirile antrenorilor constănțeni.Prima care a bucurat familia luptelor de pe litoral a fost Andreea Beatrice Ana (18 ani, antrenor descoperitor Marian Oancea), care a câștigat bronzul, la lupte feminine, categoria 55 kg. Apoi, la greco-romane, tot la 55 kg, Florin Tița (20 de ani, antrenor Grigore Gheorghe), de la CS Farul, a pierdut finala pentru aurul european și a rămas cu medalia de argint.În afara celor doi, delegație României a mai punctat prin Kriszta Incze - argint la categoria 65 kg și Alin Alexuc Ciurariu, bronz la categoria 130 kg.„A fost destul de greu în finală, eu sunt mult mai mic decât rusul. Mai am timp, am început luptele acum șase ani, iar acum am urcat pe podium la Europene. Cu multă muncă, sper să depășesc cât mai mulți adversari. Sunt mulțumit de locul 2 pe care l-am luat aici. E prima mea medalie la seniori, la Europene. Îmi dau seama că nu am muncit degeaba și că m-am apucat cu un scop de acest sport. Am plâns la sfârșit, pentru că mi-am dorit enorm să îl înving pe adversarul din Rusia. Nu s-a putut și am simțit că am dezamăgit publicul care a fost alături de mine. Eu m-am simțit foarte bine luptând acasă. I-am simțit aproape, i-am auzit tot meciul, apoi la fel pe podium. Acum, urmează Campionatele Mondiale Under 23 și cele de seniori. Eu nu am cum să merg la Tokyo, categoria mea nu e olimpică, dar sper să urc în categorie și să ajung la Jocurile Olimpice în 2024”, a declarat Florin Tița, la finalul competiției.Astfel, România și-a îndeplinit obiectivul pentru aceste Campionate Europene: câștigarea a 3-4 medalii.