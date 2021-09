„Am început sezonul cu trei victorii, vrem să ţinem ritmul şi în campionat”

Adversara pe care HC Dobrogea Sud o va înfrunta în turul al doilea preliminar al EHF European League, Orlen Wisla Plock, vicecampioana Poloniei, a jucat anul acesta în turneul Final Four al EHF European League, sezonul 2019/2020. Echipa antrenată de spaniolul Xavi Sabate a fost învinsă greu în semifinale, scor 29-30, de SC Magdeburg, care a câştigat apoi trofeul, după ce a trecut în finală de Fuchse Berlin.Orlen Wisla Plock a câştigat şapte titluri în Superliga Poloniei şi are la activ numeroase participări în EHF Champions League. Din lot, fac parte şi câţiva internaţionali polonezi cu mare experienţă, precum portarul Morawski, interul dreapta Daszek, extrema stângă Krajewski şi pivotul Dacko.La vicecampioana Poloniei sunt „înregimentaţi” şi stranieri de top: bosniacul Terzic, care a jucat la Veszprem, centrul rus Zhitnikov, venit de la Pick Szeged, centrul spaniol Mindegia, interul stânga Szita, component al naţionalei Ungariei, și rusul Kosorotov.„Wisla este o echipă foarte bună, care s-a întărit cu foarte mulţi jucători în sezonul acesta. Va fi foarte greu, însă şi noi avem un moral bun. Am început sezonul cu trei victorii şi vrem să ţinem acest ritm şi în campionat. Să intrăm în formă bună la meciurile cu Wisla, asta e cel mai important”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, pivotul sârb al HC Dobrogea Sud, Zoran Nikolic.XXXPreşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu, a trăit bucuria calificării în turul al doilea preliminar al HCF European League alături de fiul său, interul dreapta Ionuţ Adrian Stănescu, marcator pentru prima dată în Europa. Fostul portar al naţionalei României crede că HC Dobrogea Sud trebuie să îşi joace şansa pentru a reuşi calificarea în grupele competiţiei.„Orice adversar este dificil în faza aceasta. Wisla are experienţă multă în Liga Campionilor, numai sezonul trecut au jucat în European League. Ei pornesc cu prima şansă, dar calificarea se joacă! E foarte important ce vom face acolo. Avem avantajul că jucăm meciul al doilea acasă”, a explicat preşedintele Ionuţ Stănescu.HC Dobrogea Sud va debuta în Liga Naţională, duminică, 12 septembrie, la Sala Sporturilor din Constanţa, unde, de la ora 15.30, va susţine meciul restanţă cu HC Buzău, din etapa a II-a. Pe 15 septembrie, de la ora 16.00 urmează duelul cu CSM Bucureşti, în deplasare, contând pentru etapa întâi.Foto: Facebook / HC Dobrogea Sud / Dan Potor / Flickr