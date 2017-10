Gigi Pambuca, un fost participant la JO, candidează la președinția Asociației Județene de Lupte Constanța

„Am fost mereu numărul 1“

Luptătorii constănțeni își desemnează, vineri, la Mangalia, de la ora 14,30, noua structură de conducere, cu ocazia Adunării Generale de alegeri. Pentru funcția de președinte al Asociației Județene de Lupte Constanța candidează Gigi Pambuca (35 de ani), un fost sportiv, actualmente om de afaceri. „Vrem să revigorăm luptele constănțene și să readucem acest sport, în special la juniori și seniori, la standardul din urmă cu mai mulți ani. La nivel juvenil, stăm bine, dar mai sus, în special din pricina problemelor financiare, este mult de muncă. Vrem să aducem cât mai mulți copii la sală și să-i motivăm să continue”, a declarat Gigi Pambuca, pentru „Cuget Liber”. Conștient că revirimentul luptelor constănțene este strâns legat de partea financiară, fostul practicant al luptelor libere, care deține în Constanța o firmă de protecție și pază, vrea să aducă mai mulți sponsori lângă acest sport, atât prieteni de-ai săi, cât și alte persoane cărora le plac luptele, inclusiv foști sportivi. Revenit la Constanța, din Italia, în 2005, Pambuca s-a implicat financiar deja, sponsorizând, ajutând și angajând sportivi la firma sa. „Vom încerca să aducem la Constanța cât mai multe turnee școlare, inter-județene, naționale și, de ce nu, internaționale. Vom premia fiecare medalie internă și externă, iar sportivilor cu rezultate și de perspectivă certă le vom acorda stimulente financiare lunare. Sperăm, de asemenea, să formăm din nou o echipă de seniori, cu care să reînnodăm tradiția constănțeană de la acest nivel”, ne-a mai spus Gigi Pambuca. Candidatul la președinția AJL are planuri și vrea o schimbare și în ceea ce privește antrenoratul. „Vom încerca să promovăm și o serie de tehnicieni tineri, astfel încât «foamea» de performanță a acestora să se împletească fericit cu experiența unui Ioan Bărbătei, Ioan Giuglea, Vasile Dușu sau Valentin Dobrin, și să atingă un nivel care să ne permită să ne luptăm din nou de la egal la egal cu Dinamo și Steaua, ca în anii de glorie ai Constanței. De asemenea, am vrea și ca antrenorii mai în vârstă să-și modifice mentalitatea, ideile și comportamentul, și să se alinieze noilor cerințe din lupte. Acum 20 de ani, era un stil, acum s-a schimbat, ca în toate sporturile, de altfel. E firesc”, arată Pambuca. „De ce am atacat direct președinția Asociației și nu am ales altă funcție de conducere ori nu am urmat cariera de antrenor, după ce m-am întors la Constanța? Pentru că am fost mereu numărul 1, atât în România, cât și în Italia. Sunt obișnuit numai cu această postură”, ne-a mai spus Gigi Pambuca. Campion de patru ori în Italia Gigi Pambuca a început luptele la 5 ani, la Constanța, cu antrenorul Ioan Bărbătei. Între anii 1985 și 1991, a fost multiplu campion național, la toate categoriile de vârstă. Din 1992, a plecat în Italia, la Roma, unde a concurat pentru AS Roma, cu care a ieșit de patru ori campion. A obținut cetățenie italiană (păstrându-și-o și pe cea română) și a reprezentat Italia la Jocurile Olimpice din 1992. Pentru această țară, a mai cucerit un loc trei la Mondiale și o medalie europeană. Pambuca remarcă implicarea în lupte a fraților Ionel și Lucian Luca, de la Mangalia, și este sigur că Asociația va avea, ca și până acum, o relație excelentă cu Direcția de Sport a județului Constanța.