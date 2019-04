„Am fost executaţi! Vom propune reactualizarea regulamentului”

Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan:

„Am fost executați! Vom propune reactualizarea regulamentului”

După incidentele petrecute la meciul cu CSM București, de pe teren propriu, în etapa a 9-a a Campionatului Național de rugby juniori U17, Comisia de Disciplină a FRR a dictat sancțiune severe, provocând multă supărare în tabăra Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia.







Cu cinci jucători suspendați pe perioade variind între una și cinci etape și cu interzicerea dreptului de a organiza două partide pe teren propriu s-a ales CS Cleopatra după incidentele din timpul partidei de campionat cu CSM București (scor 19-17). Decizia comisiei a generat un val de indignare la Constanța, conducerea clubului de pe litoral considerând exagerate hotărârile federației.

Prin vocea președintelui Vasile Chirondojan, gruparea de pe litoral anunță că va solicita ridicarea suspendării terenului și, mai mult, va propune întocmirea unui regulament disciplinar diferit de cel de la nivel de seniori.

„Suntem foarte supărați pe deciziile federației, pe care nu le considerăm corecte. Nu a fost vorba despre o bătaie generală, a fost doar o altercație între jucători, prima care se petrece pe terenul nostru în istoria de 25 de ani a clubului nostru. Sunt exagerate pedepsele, s-a judecat după regulamentul seniorilor. Am prezentat și noi imaginile video, sunt secvențe clare. De la CSM București, au fost implicați 11 jucători, care au lovit, dar au fost suspendați numai cinci, dintre care patru rezerve. Pe cei care instigau la violență nu i-a zărit nimeni? Este o porcărie! Am fost executați! Dacă CSM București trebuie să devină campioană cu orice preț, trebuia să ni se spună, ne dădeam la o parte, jucam cu rezervele, făceam în așa fel încât să câștige ei. Văd că suspendările se fac după bunul plac și după pilele pe care le are fiecare club”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Chirondojan.

În ceea ce privește suspendarea dreptului de a organiza partide pe teren propriu timp de două etape, conducerea clubului constănțean anunță că va face recurs.

„Nicio clipă nu a fost pusă în pericol integritatea corporală a jucătorilor, antrenorilor sau arbitrilor. E adevărat că au intrat spectatori pe teren, dar țineți cont că jucătorii sunt copii, iar în tribune, părinții lor. Apare în imagini o persoană care intră pe teren. Da, intră, dar nu pentru a lovi, ci pentru a proteja! Nu lovește, ci desparte «cocoșii». Vom face recurs, mai ales că nici nu avem unde juca. La Mangalia, nu sunt condiții, iar Năvodariul este prea aproape, sub limita de 30 de kilometri impusă de regulament”, a explicat președintele Cleopatrei.

Și președintele de onoare al clubului constănțean, Eugen Cojocaru, este de aceeași părere, că s-a exagerat cu pedepsele.

„Copiii au nevoie de meciuri, nu face nimănui bine să arunci cu suspendări peste suspendări. După acest episod, riscăm să pierdem copii, unii vor să se lase de rugby”, a spus Cojocaru.







În acest week-end, la Poiana Brașov, are loc Adunarea Generală de alegeri pentru conducerea Federației Române de Rugby. În cadrul acestui eveniment, reprezentantul CS Cleopatra, vicepreședintele Nicolae Buriac, va propune ca regulamentul disciplinar să fie modificat.

„Noi vom propune ca regulamentul să fie reactualizat, să fie anumite prevederi pentru copii și altele pentru seniori. Cine aude de bătaie generală își imaginează un câmp de luptă, cu pumni și sânge. La copii sunt îmbrânceli. Trebuie să avem grijă și de educație, dar să nu uităm nici că rugby-ul este un sport de contact, mai dur, nu-i balet. Nu prin pedepse aspre rezolvăm problema rugby-ului românesc. Apropo, ați văzut că la juniori nici măcar Belgia sau Olanda nu mai putem bate! Deci, trebuie făcută o analiză mai profundă”, a mai spus președintele Chirondojan.