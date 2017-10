Interviu cu Elena Frîncu, membru al Biroului Federal al FR Rugby:

„Am fost chemată să ajut, nu puteam spune nu!“

Fostul director al Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Elena Frîncu, care a fost aleasă, zilele trecute, membru în Biroul Federal al FRR, a acordat un interviu pentru „Cuget Liber”, în care ne-a vorbit despre ceea ce-și propune în noua funcție și ce îi rezervă viitorul în sportul constănțean.- Felicitări pentru alegerea ca membru al Biroului Federal! Cum vă simțiți?- Mă simt încă tânără. Acum, sunt conferențiar doctor la Universitatea Maritimă Constanța, deci până la 70 de ani mai am foarte multe de făcut. Inițial, când am ieșit la pensie, am spus că îmi doresc să îmi duc toate obiectivele până la capăt, după care să ajut ca voluntar. Nu puteam să spun nu, atât timp cât am fost rugată să ajut. Chiar și acum am fost sunată să merg să ajut la reconstrucția unui club din București.- Ce v-a determinat să candi-dați pentru postul de membru al Biroului Federal FR Rugby?- Am candidat, am vrut să văd dacă mai am susținerea familiei sportului, așa cum voi candida pe 28 februarie și la COSR, unde, de asemenea, mi s-a sugerat să-mi depun candidatura pentru că sportul românesc, în această etapă de reconstrucție, are nevoie de oameni cu experiență. Am fost încă patru ani membră a acestei federații. Este o federație cu o conducere executivă tânără, cu un președinte (n.r. - Alin Petrache) foarte tânăr, cu un Birou Federal care dorește să asigure Federației un management performant ca structură europeană. În Constanța, sunt secții și cluburi de rugby care au nevoie de sprijin central. M-am gândit că, fiind om de sport, chiar dacă nu am jucat rugby, pot să ajut această federație din punct de vedere al cunoștințelor mele în administrația sportivă.- Veți susține, în continuare, sportul constănțean?- Din Constanța nu plec. Sunt cetățean de onoare al județului Con-stanța. Am atâtea responsabilități față de acest județ în care m-am născut și am crescut, încât nu vreau să mă dau de-o parte atunci când oamenii au nevoie de mine. Așa am simțit: ca pe o obligație morală, față de cei care au nevoie de mine. Și eu trebuie, la rândul meu, să ajut tinerii, așa cum și eu am fost ajutată când am fost tână-ră.- Despre echipa constănțeană, RCJ, ce părere aveți, cu privire la noul sezon?- Sunt membră și a consiliului de administrație al RCJ, iar de la ultima ședință, am înțeles că se dorește abordarea titlului în acest an, dar oricum nu doresc altceva decât să joace finala. Nu știu câți cunosc faptul că, în urmă cu mulți ani, Elena Frîncu a fost cea care a gândit că și rugby-ului, și fotbalului trebuie să le fie date în folosință gratuită baza sportivă. Sunt lucruri pe care, poate, unii le-au uitat. Sunt legată sufletește și am făcut multe pentru rugby.Elena Frîncu: „Numai mingea este diferită în jocurile sportive, care au aceleași reguli, norme și principii, a educației, a bunului simț și al promovării valorilor sportului: competitivitate, respect, prietenie, solidaritate”.