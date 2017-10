"Am fost abuzat sexual"

Mike Tyson, unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, a făcut o dezvăluire traumatizantă din copilărie. Fostul pugilist a afirmat că a fost abuzat sexual la vârsta de șapte ani.„Aveam șapte ani și am fost abuzat sexual de un necunoscut care m-a luat de pe o stradă din Brooklyn. Eram un copil, el era un bărbat în vârstă. Am reușit să fug, într-un final. S-a întâmplat o singură dată. Nu l-am mai văzut niciodată apoi. Cum am reacționat? Pur și simplu, am continuat să trăiesc. Nu aveam altă opțiune. Nu îmi e rușine să vorbesc despre asta, nu mă face să mă simt incomod când vorbesc despre asta. Uneori îmi amintesc acel episod, alteori nu. Nu știu dacă m-a marcat ce mi s-a întâmplat. Nu știu, poate. Nu mă gândesc la asta, nu vreau să mă gândesc", a spus Tyson, care a mai precizat că nu a anunțat poliția după acel episod, scrie evz.ro.