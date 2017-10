Campionul american Michael Phelps:

„Am dorit să aduc înotul în prim-plan“

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În noua sa autobiografie, cel mai valoros înotător din istoria sportului mondial, americanul Michael Phelps, afirmă că cel mai mare vis al său nu a fost acela să devină „noul Mark Spitz”, ci acela de a aduce natația în atenția iubitorilor de sport din Statele Unite ale Americii. „Acele opt medalii de aur la Olimpiadă nu au fost decât mijloc pentru atingerea unui scop. Nu mi-am dorit niciodată să devin celebru. Înainte de competiția de la Beijing, mă gândeam că, dacă aș fi reușit să depășesc cu o singură medalie performanța lui Mark Spitz, ar fi fost de ajuns. Dar acele medalii m-ar putea ajuta să-mi îndeplinesc cel mai mare vis al meu, acela de a aduce înotul în prim-planul sportului american, pentru ca acesta să nu mai fie un sport iubit doar o dată la patru ani, ci în fiecare an. Eu nu doresc să devin un al doilea Mark Spitz, ci primul Michael Phelps”, notează sportivul american, născut pe data de 30 iunie 1985, în a doua sa biografie, prima fiind publicată în anul 2004. Phelps declară că nu putut uita cum un profesor din școala generală i-a spus că are nicio șansă să devină un mare sportiv. „Când eram în școala generală, medicii m-au diagnosticat cu sindromul ADHD, iar un profesor mi-a spus că nu voi avea niciodată succes. Lucruri de acest gen îți rămân întipărite în minte toată viața și te pot motiva teribil de mult. După câștigarea celei de-a opta medalii, le-am reamintit mamei și surorilor mele acest lucru. Am izbucnit, cu toții, în lacrimi”, povestește Phelps. Cel mai titrat sportiv al Jocurilor Olimpice își aduce aminte cu plăcere și de faptul că președintele George W. Bush i-a transmis, la puțin după adjudecarea ultimului său titlu olimpic: „Dacă ai putut câștiga opt medalii de aur, poți câștiga orice! S-o îmbrățișezi pe mama ta din partea mea”.