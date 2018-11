"Am demonstrat că suntem o echipă cu caracter, care se adaptează la orice situaţie"

"Am demonstrat că suntem o echipă cu caracter, care se adaptează la orice situație"

Portarul echipei naționale de fotbal a României, Ciprian Tătărușanu, a declarat, marți seara, după victoria cu 1-0 în meciul cu Muntenegru din Liga Națiunilor, că a apărat cu ochiul penalty-ul executat de Marko Jankovic în minutul 72."Am studiat, ca de fiecare dată, posibilii jucători care execută penalty-uri. El (n.r. - Marko Jankovic) trăgea pe acel colț de obicei, așa că m-am aruncat acolo și am făcut o paradă foarte bună pentru echipă. Jucătorul a tras foarte tare și mingea mi-a venit direct în ochi. Deci am apărat penalty-ul cu ochiul", a spus jucătorul care după lovitura de pedeapsă a avut nevoie de îngrijiri medicale."A fost un teren destul de bun având în vedere condițiile meteo. A fost un meci greu, un meci de luptă, dar am demonstrat că suntem o echipă cu caracter care se adaptează la orice situație și sper să o ținem tot așa. Eu consider că am făcut o campanie foarte bună", a adăugat portarul la postul Pro Tv.Tătărușanu susține că România se poate bate pentru calificarea la EURO 2020 chiar dacă a căzut în urna a 4-a la tragerea la sorți a preliminariilor în urma rezultatului de marți seara. "Pentru mine urna a 4-a și urna a 3-a e același lucru. Nu cred că vom avea o grupă infernală în preliminarii, am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă. Sigur că ne putem califica la EURO 2020, am arătat asta în toate meciurile. Nu am câștigat grupa pentru că Serbia a fost echipa mai puternică", a explicat Tătărușanu.