Marius Șumudică vrea să încheie anul pe unul dintre primele două locuri

„Am crezut mereu în promovarea Farului“

Antrenorul „marinarilor” crede că ar fi păcat dacă echipa constănțeană nu ar reveni în prima ligă la finele acestui sezon. Șumudică vrea să fie fericit de Crăciun și spune chiar că Farul poate câștiga toate cele 24 de meciuri pe care le mai are de jucat în Liga a II-a. Victoria zdrobitoare a Farului din meciul cu FCM Bacău, 5-0, nu are nicio valoare pentru Marius Șumudică dacă „marinarii” nu câștigă și meciul de mâine, de la Constanța, cu Cetate Suceava, restanță din etapa a noua. Farul și-a propus ca finele turului să o găsească în primele două poziții, promovabile, ale clasamentului. Dacă bate Cetatea, Farul o egalează la puncte, 19, pe ocupanta locului patru, Sportul Studențesc, „marinarii” ajungând astfel la trei lungimi de locul doi. Ca să depășească Sportul și să prindă poziția a patra, Farul are nevoie mâine de un succes la șase goluri diferență. „În premieră în acest campionat, am legat două victorii, la care sperăm să adăugăm cât mai multe. Poate sunt lipsit de modestie, dar eu cred că putem câștiga chiar toate meciurile până la final. Credeți-mă ce vă spun. Va ține numai de jucători și de mine, dacă știu să-i mențin pe linia de plutire și să fie responsabili. Jucăm într-o serie foarte echilibrată, se poate întâmpla orice, dar sperăm ca, de Crăciun, când băgăm cuțitul în gâtul porcului, să fim fericiți, să avem satisfacția unei clasări în primele două locuri. Trebuie să profităm de această serie de victorii pe care am început-o. Ar fi păcat să nu revenim imediat în prima ligă. Eu mereu am crezut în promovare, indiferent că am avut unele sincope. Jocul ne dă speranțe”, a declarat principalul Farului. Șumudică regretă că elevii săi nu au fost la fel de concentrați ca în meciul cu FCM Bacău și în alte partide. „În alte jocuri, am avut o sumedenie de ocazii și am ratat. În prima repriză a confruntării cu Stejaru, ne-am creat 4-5 situații de gol, pe fondul aceluiași joc bun. Chiar și în meciul cu Chiajna am evoluat bine în prima jumătate de oră, după care am făcut niște greșeli personale, care au dus scorul la acel halucinant 1-4. În ultimul timp însă, aceste erori n-au mai apărut”, a spus principalul Farului. Meciul Farul - Cetate Suceava se joacă mâine, de la ora 14, pe stadionul „Farul”, în direct la sport.ro. Arbitrează George Rădulescu (București), asistat de Valentin Cristea (Călărași) și Cătălin Guloiu (Tisău); rezervă, Victor Chiriazic (Tulcea); observatori, Ștefan Poenaru, Paul Cazan (ambii, din București).