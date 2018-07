Elena Zaharia, campioană europeană la tenis de masă:

"Am crezut în mine, am putut să revin, sunt foarte fericită!"

Tânăra jucătoare de tenis de masă Elena Zaharia, de la CS Farul, a devenit campioană europeană în proba de simplu junioare II în cadrul Campionatelor Europene de cadeți și juniori, recent disputate la Cluj. Constănțeanca s-a impus, în finală, în fața rusoaicei Elizabet Abraamian, campioana en titre.







Elena Zaharia reușise să o învingă pe Elizabet Abraamian și în proba pe echipe, când victoria ei din mega-duelul cu Rusia a înclinat balanța în favoarea României.







„Am început pozitivă, deoarece știam că am bătut prima dată, știam că pot să o bat și a doua oară, chiar dacă ea m-a învins de mai multe ori. La echipe a fost prima dată când am bătut-o, iar la simplu mi-a fost greu să cred, mai ales când am văzut că e deja 2-0 la seturi pentru ea. Dar am crezut în mine și am putut să revin”, a declarat Elena Zaharia, citată de site-ul oficial al Federației Române de Tenis de Masă. „Nu pot descrie în cuvinte cum mă simt. Sunt foarte fericită că am reușit să câștig această medalie de aur acasă, în România”, a adăugat noua stea a tenisului de masă românesc.







Antrenorul federal al loturilor de seniori și senioare ale României, Viorel Filimon, este de părere că numărul de medalii obținute de juniori la Campionatele Europene este unul mulțumitor.







„Poate că ne-am fi dorit mai mult aur. Aur au obținut sportivii de la care ne așteptam mai puțin. Cei care trebuiau să ajungă la rezultatul maxim - campion european - au ieșit mult mai repede din competiție. Toate loturile și-au adus contribuția la obținerea unor medalii, iar faptul că cei mici (juniorii II) au reușit să ajungă pe podium, atât băieții, cât și fetele, ne dă speranțe că în viitor, cu perseverență și muncă deosebită, cu mult mai multă grijă pentru rezultatele din ultimii ani de juniorat, să obținem mai multe locuri întâi și să ne bucurăm de munca tuturor: antrenori, sportivi, colaboratori, federație”, a spus tehnicianul constănțean.

România a încheiat cu un bilanț de 11 medalii - două de aur, două de argint și șapte de bronz - Campionatele Europene de tenis de masă pentru cadeți și juniori de la Cluj-Napoca.







Performanța de excepție reușită de constănțeni la Europenele de la Cluj a fost salutată de Elena Frîncu, fost director executiv al DJST Constanța.







„Felicitări! Puterea vine din 1987! Știe Filimon istoria și sunt convinsă că o să o scrie când va avea timp. Acum face campioni europeni! Este și Emilia Ciosu la Constanța, și amândoi, alături de Stelian Hașoti, au multe de spus. Nicolae Rotaru nu mai poate vorbi... a plecat dintre noi, dar vorbesc faptele lui! Da, LPS «Nicolae Rotaru» este o UZINĂ PUTERNICĂ de tenis de masă, iar astăzi, Eliza Samara este port-drapelul lor. Felicitări Elena Zaharia și îți doresc din suflet să continui așa! Felicitări celor care susțin acest club, această secție și antrenorilor lor coordonați de Viorel Filimon! Poate la JO de la Tokyo 2020 vine și surpriza (imposibil de crezut pentru unii): un loc în primele 5 sau chiar medalie olimpică! S-a mai întâmplat la Barcelona, în 1992, când steaua României a fost Emilia Ciosu”, a declarat Elena Frîncu.