Sâmbătă, la Brănești, Victoria - FC Farul 4-1 (1-1)

Am ajuns de râsul curcilor!

Farul o ține din umilință în umilință. După halucinantul 1-4 de la Constanța, cu Concordia Chiajna (care trebuia să fie, de fapt, 1-7), în etapa imediat următoare, sâmbătă, „marinarii” au cedat, incredibil, cu același scor, pe terenul unei alte formații comunale, la Brănești. Promovarea? Ce glumă bună! După doar trei etape, Farul a ajuns bătaia de joc a echipelor de țară din preajma Bucureștiului, fiind mai aproape de retrogradare decât de Liga 1. 1-4 cu Concordia Chiajna (la Constanța!), 1-4, imediat, cu Victoria Brănești. E posibil așa ceva? Penalizați (trei dintre ei), după catastrofa cu Chiajna, și amenințați cu blocarea primelor, jucătorii Farului s-au făcut din nou de cacao, ridicând mari semne de întrebare asupra a ceea ce se întâmplă la Farul. Proiectul noii conduceri, de promovare imediată, a început cum nu se poate mai prost. Deși declara, înainte de începerea campionatului, că Farul are lot de mijlocul clasamentului Ligii 1, antrenorul Șumudică și-a criticat dur elevii după ambele înfrângeri cu 1-4. Același Șumudică a acuzat în repetate rânduri și relația tensionată pe care o are cu conducerea clubului, spunând că i se bagă bețe în roate. Suporterii cer remanierea lotului, dar s-au săturat și de „Șumi”, îndoindu-se de el, ca antrenor, și învinuindu-l de tactica și așezarea în teren de la meciul cu Chiajna, ca și de meciul de la Brănești, când, deși a revenit pe bancă, echipa a jucat la fel. Printre altele, lui Șumudică i se impută folosirea sâmbătă (și ca titulari) a multora dintre gafeurii de la meciul precedent. Toate acestea conturează un început de campionat de coșmar pentru Farul, ajunsă, dintr-o candidată la promovare, o penibilă echipă de pluton, cu opt goluri primite în două meciuri (cea mai slabă apărare din serie, alături de nou-promovata din Rm. Sărat). La Brănești, au râs și curcile de Farul! Într-o atmosferă de țară, cu fotbal mirosind a mici, cu un lan de porumb înlocuind tribuna a doua, cu tabela de marcaj agățată pe gard, cu reclame pitorești și cu pădure în spatele peluzei, „marinarii” au pierdut cu 1-4. Ce jos au ajuns! Farul a fost călcată în picioare de o echipă condusă de „celebrul” Nicoară Viorel, care a dat recital (trei pase decisive și un gol), defilând pe flancul drept al Farului. Bine că nu a jucat și Zuluf (eliminat în Cupă), că cine știe ce grozăvie o mai păștea pe Farul. „Marinarii” au egalat la unu, dar numai cu asta au rămas. Șumudică l-a înlocuit pe Mățel încă din minutul 25, în repriza a doua l-a scos și pe căpitanul Barbu, l-a băgat și pe Nanu, dar degeaba, constănțenii au continuat să înghită goluri după goluri, ca pelicanii. La 3-1, doi dintre suporterii Farului nu au mai suportat nenorocirea și au intrat pe teren, ducându-se la portarul Vlas, pe care l-au tras la răspundere, meciul fiind oprit pentru opt minute. Galeria constănțeană a părăsit apoi peluza, din proprie inițiativă, în semn de protest față de ceea ce se întâmpla pe teren. „Fanii au dreptul să ne ceară socoteală. Trebuie înțeleși, pentru că au și ei răbdarea lor. Merităm să fim înjurați, chiar bătuți. Suntem penibili și nu putem să ne explicăm de ce jucăm atât de prost. Nu cred că soluția e demisia antrenorului. Trebuie să fim uniți în aceste momente”, a declarat Vlas. *** Au înscris: M. Rotaru 10, C. Coman 55, B. Oprea 57, Nicoară 85 / Chico 37. FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Vlas - Mățel (min. 25, Soare), Barbu (cpt.) (min. 67, Buzea), Pașcovici, Gaston - B. Andone, B. Teekloh - Matei, Chico, Cristocea - M. Ene (min. 58, E. Nanu). Victoria (antrenor, Ilie Stan): Bordeanu - Fulea, Sg. Bar, Isac, Nicola - Ispir, M. Rotaru, Aug. Chiriță, Nicoară - C. Coman, B. Oprea. Au mai jucat: G. Ivan, Fl. Răuță.