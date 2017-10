"All Star Game", spectacolul baschetbalistic mult aşteptat de constănţeni

"All Star Game", spectacolul baschetbalistic mult așteptat de constănțeni

Mâine, de la ora 18.00, toți iubitorii baschetului sunt invitați să ia parte, la Sala Sporturilor, la competiția „All Star Game“, organizată sub patronajul Asociației Județene de Baschet Constanța. Un eveniment spectaculos, care promite să reînvie spiritul baschetului constănțean. Intrarea va fi liberă.Evenimentul este primul „All Star Game” al Ligii de Baschet Amatori din Constanța, în cadrul căruia se vor confrunta două echipe formate din cei mai buni jucători din ligă. „Meciul stelelor” va fi precedat de o partidă demonstrativă între persoanele cu handicap, sub egida Asociației Județene a Sportului Persoanelor cu Handicap Constanța. Evenimentul se adresează tuturor categoriilor de vârstă; astfel, organizatorii au pregătit și un meci demonstrativ între copii de până în 10 ani. Bineînțeles că nu vor lipsi nici concursurile de aruncări libere, de skills și de dunk-uri.„În general, pentru un sportiv, invitația să joace pentru All Star este o mândrie, pentru că este o încununare a activității sale. Într-adevăr, aici este o ligă de amatori, dar și aici cei care au fost selecționați probabil sunt mândri”, a declarat fostul baschetbalist al BC Farul, Alexandru Olteanu. Organizatorii vor să readucă, fie și pentru o zi, spiritul baschetului în Sala Sporturilor, în fața suporterilor constănțeni. „Când am organizat Liga de Amatori, gândul nostru a fost să reînviem baschetul în Constanța, iar All Star-ul l-am organizat la Sala Sporturilor, pentru a aduce același număr de spectatori pe care îl aducea cândva baschetul în sală. Eu sper să fie primul pas către o nouă echipă. Orașul Constanța merită o echipă și cred că trebuie să fie o for-mație în Liga Na-țională. Acum, tre-buie să vină lângă noi niște oameni de sport, cu suflet deschis, care vor să facă performanță în oraș și atunci vom avea cu siguranță o echipă în Liga Națio-nală”, a mai adăugat Olteanu.Liga de Baschet Amatori este un proiect înființat în toamna anului trecut, unde s-au în-scris 10 echipe care au jucat după sistem tur-retur și play-off. În momentul de față, returul s-a încheiat și urmează play-off-ul. Meciurile se dispută în sala de sport a complexului Tomis, din strada Flămânda.„Vrem să fie un semnal de alarmă și în același timp o renaștere a baschetului constănțean, asta înseamnă Liga de Baschet Amatori din Constanța și îi chemăm pe toți la acest eveniment deosebit”, a menționat Andrei Talpeș, unul dintre organizatorii evenimentului.În cadrul evenimentului, se va desfășura campania „Vino cu o jucărie și fă o bucurie!”. Publicul este rugat să aducă jucării, pe care le vor arunca în teren, în pauza meciului, iar mai apoi organizatorii le vor strânge și le vor duce unui centru de plasament. Organizatorii au lansat o invitație militarilor americani de la baza Mihail Kogălniceanu, pentru a forma o echipă și a juca un meci demonstrativ. De asemenea, nu vor lipsi nici premiile surpriză. „Meciul stelelor” va începe în jurul orei 20.00.