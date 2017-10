All Star Game a ajuns la ediţia a doua

Spectacolul baschetbalistic se întoarce în Sala Sporturilor

All Star Game a ajuns la ediția a doua

Cei mai buni jucători amatori ai Constanței din Liga de Baschet Amatori se vor întâlni, vineri, la Sala Sporturilor, în cadrul competiției „All Star Game”, ediția a doua. Evenimentul va începe la ora 19.00, intrarea fiind liberă.„All Star Game” este organizat de Asociația Semper Terra Fidelis, sub patronajul Asociației Județene de Baschet Constanța și în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret. „Meciul Stelelor” va fi precedat de o partidă demonstrativă între persoanele cu handicap, sub egida Asociației Județene a Sportului Persoanelor cu Handicap Constanța.Bineînțeles că nu vor lipsi nici concursurile de dunk-uri și de aruncări de la trei puncte. Se anunță a fi un eveniment specta-culos, cu muzică, dans, premii și voie bună.Ca și la prima ediție, organizatorii vor desfășura campania „Vino cu o jucărie și fă o bucurie!”. Publicul este rugat să aducă jucării, pe care le vor arunca în teren, în pauza meciului, iar mai apoi organizatorii le vor strânge și le vor duce unui centru de plasament. De asemenea, în cadrul evenimentului, se va organiza o strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe Daniel Mititelu, jucător în echipa națională de baschet în fotoliu rulant. Daniel are nevoie de un scaun cu rotile performant, care costă între 2.000 și 5.000 de euro.Sâmbătă, în sala de jocuri a Complexului „Tomis” din strada Flămânda, după meciul seniorilor, vine și rândul celor mai mici să își arate îndemânarea. Organizatorii au pregătit a doua ediție a Streetplay Schools Battle 3x3. Meciurile vor începe la ora 10.00.Înscrierile la competiție sunt deschise până vineri. Se va juca la două categorii de vârstă, una pentru cei din școala generală și a doua pentru licee, la masculin și feminin. Toți participanții vor primi tricouri, iar pentru primele trei echipe se vor acorda premii, diplome, cupe și medalii.