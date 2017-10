Alina Toncea, campioană la clasa Cadet masculină

Rezultatele înregistrate la ediția 2007 a Campionatelor Naționale de yachting, clasamentele pe clase: Optimist începători băieți și fete - 1. Alexandru Bunoaica (El. C.), 2. Mircea Mugescu (El. B.), 3. Irina Brătulescu (Șc. 27); Optimist începători băieți - 1. Al. Bunoaica, 2. M. Mugescu, 3. Florin Tănase (FAPT); Optimist începători fete - 1. I. Brătulescu, 2. Ștefania Ruse, 3. Denisa Ion (ultimele două de la FAPT); Optimist junioare I - 1. Doris Pogăceanu (El. B.), 2. I. Brătulescu, 3. Georgiana Ciulei (Știința); Optimist junioare II - 1. D. Pogăceanu, 2. I. Brătulescu, 3. Miruna Jurma (El. B.); Optimist juniori I - 1. Armand Ionescu, 2. Vlad Șerbea, 3. Eduard Guță (toți de la El. C.); Optimist juniori II - 1. Andrei Teodorescu (Sportul), 2. Mihai Ciulei, 3. Răzvan Gălățeanu (ambii de la Știința); Cadet băieți - 1. Alina Toncea / Marcel Frangopol (El. C.), 2. Vlad Rusu / R. Gălățeanu (YCRR / Șc. 27), 3. Gabriel Cocoș / Atena Macarov (Știința); Cadet fete - 1. Elena Vlădescu / Andreea Guță (El. C.), 2. A. Toncea / Ioana Zaharia (El. C.), 3. A. Macarov / I. Brătulescu (Șc. 27); OK seniori - 1. Alexandru Octavian Micu (Știința), 2. V. Rusu (Yacht Club Regal), 3. Levent Abibula (Știința); OK juniori - 1. V. Rusu, 2. L. Abibula, 3. R. Gălățeanu; 420 - 1. Ionuț Surugiu / Erdal Gelmambet (Știința), 2. Sebastian Țuțuianu / Nicoleta Toncea (EL. C.), 3. A. Ionescu / E. Guță (El. C.); FINN seniori - 1. Constantin Vlădescu (El. C.), 2. G. Cocoș (Știința), 3.Sebastian Polisciuc (El. C.); FINN juniori - 1. G. Cocoș, 2. S. Polisciuc, 3. Eduard Crăciun (El. C.); Laser standard seniori - 1. Răzvan Pâslaru (El. B.), 2. Bogdan Ion (El. C.), 3. Alex Illichman (Știin-ța); Laser standard juniori - 1. A. Illichman, 2. G. Cocoș, 3. Mihai Pâslaru (El. B.); Laser fete - 1. Iulia Negoescu (Sportul), 2. Magdalena Ion (El. C.), 3. Cezara Dragomir (El. B.); 470 fete și băieți - 1. I. Negoescu (Sportul) / Sabina Lițcanu (El. C.), 2. Bujor Roșca / Paul Negoescu, 3. Mihai Radu / Laurențiu Matache (ambele echipaje de la Sportul).