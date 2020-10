Alina Rotaru: „Îmi doresc să prind finala la JO de la Tokyo“

Atleta Alina Rotaru, absolventă de Master în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, şi-a reluat de curând pregătirea, în Germania, la Stuttgart, în vederea unui posibil viitor sezon de sală.Sub comanda antrenorului Mihai Corucle, sportiva - care are deja asigurată calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020/2021 - are ca obiectiv principal accederea în finala probei de săritură în lungime la marea competiţie din capitala Japoniei.„Pe 12 octombrie, am început pregătirea. Încă nu știm sigur dacă vom reuși să mergem în vreun cantonament de pregătire anul acesta. Antrenorul Mihai Corucle are deja planificat un program pentru mine. Momentan, ne putem antrena atât în sală, cât și pe stadion, ceea ce este un lucru minunat, în aceste momente grele.În privinţa obiectivelor pentru sezonul de sală, în primul rând, să sperăm că va fi un asemenea sezon. Îmi doresc ca, anul viitor, să obțin un rezultat cât mai bun la Campionatele Europene de la Torun, din Polonia, însă obiectivul meu principal este legat de Jocurile Olimpice de la Tokyo: calificarea în finală”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism, Alina Rotaru.În vârstă de 27 de ani, Alina Rotaru are în palmares un titlu de campioană mondială universitară la atletism, în proba de săritură în lungime, iar cea mai bună performanţă a carierei măsoară 6,91 metri.