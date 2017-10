Alin Petrache va asista la semifinala CSM Baia Mare - RCJ Farul

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, va asista la partida de la Baia Mare, dintre echipele CSM Știința și RCJ Farul Constanța, programată sâmbătă, 19 septembrie, contând pentru semifinalele Diviziei Naționale. „L-am invitat cu mare drag și am primit confirmarea dânsului că va veni la Baia Mare, la acest meci foarte important pentru noi”, a declarat președintele CSM-ului, Călin Matei. De asemenea, la partidă vor asista și o serie de oaspeți de peste hotare, foști și actuali rugbiști, oameni apropiați de sportul cu balonul oval. Oficialul maramureșean anunță că semifinala cu Farul va fi pe viață și pe moarte. „Nu știu dacă era mai bine cu Dinamo sau dacă e mai bine așa. La acest nivel, miza e foarte mare și niciun meci nu seamănă cu altul. Am învins Farul în campionat, am făcut spectacol, dar sâmbătă va fi altceva. Din punct de vedere al valorilor individuale, Farul este peste Dinamo. Are în lot doi neozeelandezi care nu au evoluat în meciul de la Baia Mare, un namibian și cinci georgieni. Este o echipă puternică”, a spus Matei. Meciul CSM Baia Mare - RCJ Farul începe la ora 11.00, iar cealaltă semifinală, Steaua - Dinamo, la ora 13.00, ambele întâlniri fiind transmise în direct de TVR 2. Câștigătoarele se vor califica în marea finală, în timp ce învinsele vor juca pentru medaliile de bronz.