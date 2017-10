Alin Petrache: „Candidez la preşedinţia COSR cu inima deschisă!“

Alin Petrache: „Candidez la președinția COSR cu inima deschisă!“

Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, consideră că are calitățile necesare pentru a ocupa funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, din care va putea coordona regenerarea sportului românesc și a mișcării olimpice din România.„Comitetul Olimpic și Sportiv Ro-mân este un loc în care excelența, per-formanța, dar și respectul, fair-play-ul și profesionalismul sunt la ele acasă. Am decis să candidez la funcția de președinte al COSR cu inima des-chisă și cu încredere totală în rege-nerarea sportului românesc și a mișcării olimpice din România. Atuurile mele sunt cunoștințele de-monstrate în managementul sportiv modern, deschiderea totală față de colegi, capacitatea de a implica pe toată lumea în proiecte serioase, ti-nerețea și faptul că sunt 100% om de echipă. În sportul modern, nu omul, ci echipa sfințește locul”, a declarat Alin Petrache, citat de Agerpres.Președintele FRR nu se teme de competiția cu cele două nume mari ale sportului românesc, Elisabeta Lipă și Octavian Belu, contra-candidații săi în cursa pentru președinția COSR.„Îmi doresc o competiție corectă alături de două nume mari. Respectul profund pe care îl port marilor valori ale sportului românesc - loc în care m-am format ca sportiv, ca dascăl și ca manager - nu-mi per- mite să am niciun cuvânt de critică la adresa contracandidaților mei, cea mai titrată sportivă română și cel mai valoros antrenor român al tuturor timpurilor. Valorile olimpismului trebuie să respire în toată această competiție. Spiritul olimpic de fair-play va defini poziția mea publică”, a mai spus Petrache.