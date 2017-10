ALIN PETRACHE candidează pentru funcția de președinte al COSR

Ştire online publicată Miercuri, 23 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), informează un comunicat."De cinci ani conduc Federația Română de Rugby, aici am reușit să arăt modelul de management sportiv în care cred, acesta fiind locul în care am demonstrat cu fapte și cu rezultate, lucrurile bune pe care le pot face pentru sportul românesc. Sunt tânăr, am energia, dar și pregătirea și experiența necesare pentru a conduce COSR. Eu nu vin într-un loc în care trebuie să învăț meseria de la zero. Vin cu un proiect realizabil din primul minut, care continuă lucrurile bune făcute până acum. Știu că putem relansa sportul românesc dacă muncim cu energie și mai ales cu inteligență", a declarat Alin Petrache.Fostul căpitan al echipei naționale de rugby a mai explicat că atât în trecut, în cariera de sportiv, cât și în cea de manager sportiv, dar și în viitor, va miza pe munca în echipă.Dacă va fi ales președinte al COSR, Petrache va renunța la calitatea de deputat.