Alin Petrache a renunțat la funcția de președinte al FR de Rugby

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alin Petrache a renunțat astăzi la funcția de președinte al Federației Române de Rugby, ca urmare a alegerii sale în fruntea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.'Astăzi este prima zi în care nu sunt prezent fizic în casa rugbyului. Am îndrăgit acest sport de atâția ani încât nu pot concepe nimic fără implicarea sa. Ce mă face să nu fiu trist, ci dimpotrivă, optimist chiar, este încrederea mea că noua postură pe care mi-am asumat-o va fi o cale în plus de promovare a sportului cu balonul oval. Nimic nu mă poate ține departe de rugby, nimic nu este mai puternic decât pasiunea aceasta de-o viață pentru el. Sper ca tot ceea ce am construit la Federația Română de Rugby să fie sporit de cei care îmi vor urma", a precizat Alin Petrache într-un comunicat dat publicității miercuri, citat de Agerpres.ro.Fostul căpitan al echipei naționale de rugby pleacă "cu inima liniștită" de la FRR, știind că lasă "pe mâini bune" sportul cu balonul oval din țara noastră."Îi cunosc bine pe acești oameni, am muncit împreună, ne-am bucurat de fiecare obiectiv atins, de fiecare victorie, prin urmare demisionez cu inima liniștită. Știu că rugbyul românesc va fi pe mâini bune. Voi fi în continuare prezent, cu sufletul, cu un sfat bun, cu tot ceea ce voi putea. Iar succesele mele ca președinte COSR vor fi în primul rând succesele unui exponent al rugbyului", a subliniat Alin Petrache.Referindu-se la noua sa misiune, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român a adăugat: "Ca reprezentant al olimpismului, obligația mea va fi aceea de a demonstra lumii, cu ajutorul fiecărui sportiv român, că suntem capabili de performanțe, în care se reflectă atât talentul nativ, cât și munca disciplinată și susținută".Membrii Biroului Federal au decis ca prerogativele funcției de președinte al Federației Române de Rugby să fie preluate, până la organizarea de noi alegeri, de George Boroi, vicepreședinte al FRR.