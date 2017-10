Alin Olteanu, la Mondialele Universitare de haltere

Halterofilul Alin Olteanu, de la CS Farul Constanța, va pleca, mâine, la Eilat (Israel), oraș care va găzdui, timp de o săptămână, întrecerile Campionatelor Mondiale Universitare.Constănțeanul în vârstă de 23 de ani (împliniți în februarie) studiază la Universitatea „Ovidius”, Facul-tatea de Educație Fizică și Sport, unde este student la Master, în primul an.Pentru a ajunge la Mondiale, Alin se antrenează în jur de 14 ore pe săptămână și spune că, în ceea ce privește viitorul său ca sportiv, dacă este seriozitate și muncă, vor apărea și roadele.„Aș vrea să mă clasez pe unul dintre primele șase locuri. La câtă pregătire am făcut și cât am muncit, cred că merit să intru în primii șase. Nu am mai fost niciodată la o asemenea competiție, am și emoții, dar eu zic că vor fi constructive. Sunt nerăbdător să ajung acolo. Sper să obțin un rezultat bun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alin Olteanu.Sportivul este antrenat de Angheluș Beșleagă și va participa la categoria 85 kg. În Israel, va avea de înfruntat sportivi chinezi, deținători ai mai multor recorduri mondiale.„În general, sportivii din China dețin recorduri și se antrenează intens, dar nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. De la an la an, diferă rezultatele, diferă competitorii”, ne-a mai spus Alin.„Este o competiție mare. Participă mulți sportivi de valoare din întreaga lume, însă doar cei care urmează studii superioare pot concura”, a precizat antrenorul Angheluș Beșleagă.După Mondialele Universitare, pe 29 noiembrie va avea loc, tot în Israel, Campionatul European rezervat juniorilor și tineretului(20 - 23 ani), la care va participa și Alin Olteanu.