Alin Larion, ales preşedinte al Federaţiei Române Sportul pentru Toţi

Alin Larion, ales președinte al Federației Române Sportul pentru Toți

Alin Larion, antrenor în cadrul secției de atletism de la CS Farul și cadru didactic (prof. univ. dr.) la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Ovidius”, a fost ales în funcția de președinte al Federației Române Sportul pentru Toți (FRST). Mandatul său se va întinde pe o perioadă de patru ani, însă nu este străin de activitatea FRST, după ce a ocupat postul de vicepreședinte timp de opt ani (două mandate).„Anul acesta, am primit propunerea colegilor din țară de a candida, așa că am acceptat. Am fost susținut de aceștia, iar acum, după aproape 10 ani de activitatea în FRST, am câștigat alegerile. În afară de continuarea actualelor proiecte, îmi doresc să revi-gorez sportul pentru toți în România, să popularizăm mișcarea la firul ierbii”, a declarat Alin Larion.În acest moment, în țară, sunt aproximativ 40 de Asociații Județene Sportul pentru Toți, sediul fiind la București.„Va fi o responsabilitate în plus pentru mine, însă voi face tot ce se poate pentru a-mi respecta angajamentul. Nu este o funcție remunerată financiar, deci singura mea motivație este faptul că iubesc sportul pentru toți și vreau să ajut la dezvoltarea sa”, a încheiat Alin Larion.