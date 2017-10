După înfrângerea cu Rapid CFR Suceava, dorința suporterilor a fost îndeplinită

ALIN ARTIMON a plecat de la FC FARUL. Cine va fi noul ANTRENOR?

FC Farul a pierdut meciul de sâmbătă, împotriva celor de la Rapid CFR Suceava, scor 1-2 (1-2), partidă contând pentruetapa a XXI-a, disputată la Constanța. După meci, antrenorul Alin Artimon și conducerea clubului au căzut de acordsă încheie colaborarea. Noul tehnician al echipei va fi anunțat curând.Sâmbătă, în confruntarea cu Rapid CFR Suceava, FC Farul a pierdut ultima partidă sub îndrumarea tehnicianului Alin Artimon. Golurile au fost marcate de S. Chițu (min. 23), pentru Farul, respectiv Petrescu (min. 14) și Sumanariu (min. 20), pentru Rapid.„Un joc execrabil, pe alocuri penibil, început de la 0-2, în care n-am reușit absolut nimic. Am fost depășiți, deși sunt convins că ceea ce am declarat săptămâna trecută rămâne valabil, că nu suntem o echipă care să pierdem o confruntare cu Suceava. Miza și presiunea au influențat calitatea jocului nostru. S-au văzut din avion teama și frica. Atunci când te ascunzi să iei decizii, când joci doar pasele sigure, când ți-e teamă, se întâmplă ca în acest meci: ești penibil în tot ceea ce faci. Ca atare, asta a ieșit, un joc extrem de slab, de la cap la coadă. Dacă ne-am creat ocazii, am făcut-o întâmplător, fără nicio consistență, fără nicio luciditate, fără să realizăm nimic din ceea ce ne-am propus. Am încercat să schimbăm din mers sistemul. Dar tot ce am încercat se rezumă la zero pentru că asta am realizat”, a declarat, la finalul partidei, Alin Artimon. Pentru FC Farul au evoluat: Curcă, Birău, Buzea, I. Popescu, Drugă (Nițescu, min. 46), Să-ceanu, B. Nicola, Călințaru, Ivanovici, Chițu (cpt.), Stoianof. Rezerve: Neagu, Ghenciu, Băjan, Fuchs, Coteanu, Bumbac. Etapa următoare, FC Farul va întâlni, sâmbătă, 20 aprilie, pe Dunărea Galați, în deplasare.Artimon este gata de plecareDupă meci, tehnicianul bănățean a recunoscut că își dorește să demisioneze. „Nu sunt masochist. Mi-am dorit să plec și îmi doresc să plec. Când domnul Nedelcu va fi de acord, voi fi pe drum. Nu îmi face plăcere să stau să fiu înjurat. Este cea mai neplăcută și cea mai dificilă perioadă din cariera mea de antrenor”, a confirmat Alin Artimon. Cele două părți s-au înțeles apoi pentru rezilierea contractului. „Mi-am făcut bagajele și sunt gata să plec. Înțelegerea a fost să mă plătească la zi. Este o sumă res-tantă care reprezintă salarizarea mea pe o lună și jumătate. Odată plătită, se încheie contractul. Ne-am înțeles la jumătate de bani acum și jumătate pe data de 31 aprilie”, ne-a spus, ieri, Alin Artimon.