Alibec: „La Inter, nu am cum să mă impun“

Fotbalistul constănțean Denis Alibec, împrumutat pentru un an de Inter Milano la KV Mechelen (Belgia), a declarat că își dorește să joace cât mai mult la noua sa echipă.„Voi veni la Mechelen, mâine (n.r. - astăzi). Mai sunt câteva lucruri de pus la punct, dar voi evolua la Mechelen în acest an. Vreau să joc bine, este important să prind cât mai multe minute la noua mea echipă. La Inter, nu am cum să mă impun în acest mo-ment”, a spus fostul jucător al Farului, care, la Inter, era concurent pe post cu Eto’o, Pazzini sau Sneijder.Mechelen, echipa la care a trecut atacantul din Mangalia, a terminat sezonul precedent al ligii întâi din Belgia pe locul șapte, însă, în actuala stagiune, după patru etape, este lideră.