Alexandru Tudor, reţinut de la delegări

Alexandru Tudor, reținut de la delegări

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, a declarat, ieri, că arbitrul Alexandru Tudor a fost oprit de la delegări pentru greșelile comise la partida Rapid - CFR Cluj 1-4, dar și din cauza stării lui de sănătate, fiind suspect de varicelă. „Alexandru Tudor a primit calificativ bine din partea observatorului Dan Petrescu și slab și foarte slab din partea supervizorului Dumitru Dragomir. Nu am reușit să îl contactez pe Alexandru Tudor nici ieri (n.n. - luni) și nici astăzi (n.n. - ieri), dar din ce am înțeles și ce am auzit la televizor este că el are varicelă. Tudor este reținut de la delegări pentru că are probleme de sănătate și pentru greșelile pe care le-a comis în meciul de sâmbătă”, a declarat Avram.