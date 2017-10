Alexandru Roşu vrea să smulgă o medalie la Europene

Alexandru Roșu vrea să smulgă o medalie la Europene

Antrenorul constănțean de haltere Nicolae Căpriceru, de la Oil Terminal, așteaptă de la elevul său Alexandru Roșu o medalie la Campionatul European de juniori din Tenerife, întrecere care se va desfășura între 7 și 14 octombrie. „Dacă va realiza performanțele de la Mondialul de seniori, Alex va urca sigur pe podium“, a declarat Căpriceru, pentru „Cuget Liber“. Cu 137 kg la smuls, 171 kg la aruncat și 308 kg la total, Roșu (20 ani) a ocupat locul 13 la competiția de la Chiang-Mai (Thailanda), la categoria 69 kg, la care au concurat 62 de halterofili. În acest an, Alexandru Roșu a mai realizat un loc șase la Mondialul de juniori de la Praga, cu 137 - 162 - 299. La Campionatul de seniori din Thailanda, a mai participat un junior constănțean, George Borcilă (CS Farul; antrenor, Ion Filip), tot la 69 kg. Borcilă este mai mic cu un an ca Roșu și s-a clasat pe locul 43, dar și-a îmbunătățit performanțele, realizând 125 kg la smuls, 154 kg la aruncat și 279 la total. „Când participi la o competiție majoră, mai rar reușești să faci recorduri personale“, a subliniat comportarea lui Borcilă Dumitru Mihăilescu, expertul sportiv al CS Farul.Antrenorul constănțean de haltere Nicolae Căpriceru, de la Oil Terminal, așteaptă de la elevul său Alexandru Roșu o medalie la Campionatul European de juniori din Tenerife, întrecere care se va desfășura între 7 și 14 octombrie. „Dacă va realiza performanțele de la Mondialul de seniori, Alex va urca sigur pe podium“, a declarat Căpriceru, pentru „Cuget Liber“. Cu 137 kg la smuls, 171 kg la aruncat și 308 kg la total, Roșu (20 ani) a ocupat locul 13 la competiția de la Chiang-Mai (Thailanda), la categoria 69 kg, la care au concurat 62 de halterofili. În acest an, Alexandru Roșu a mai realizat un loc șase la Mondialul de juniori de la Praga, cu 137 - 162 - 299. La Campionatul de seniori din Thailanda, a mai participat un junior constănțean, George Borcilă (CS Farul; antrenor, Ion Filip), tot la 69 kg. Borcilă este mai mic cu un an ca Roșu și s-a clasat pe locul 43, dar și-a îmbunătățit performanțele, realizând 125 kg la smuls, 154 kg la aruncat și 279 la total. „Când participi la o competiție majoră, mai rar reușești să faci recorduri personale“, a subliniat comportarea lui Borcilă Dumitru Mihăilescu, expertul sportiv al CS Farul.