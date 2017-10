Alexandru Pop, două titluri de campion al României

Atletul constănțean Alexandru Pop a câștigat două titluri de campion al României, în probele de 800 m și 1.500 m, la Naționalele Masters, competiție desfășurată, timp de două zile, pe stadionul „Iolanda Balaș Sotter” din București. „În ziua întâi, la 800 m, am făcut o cursă tactică și mi-am luat revanșa, după ce, anul trecut, m-am clasat pe locul secund. A doua zi, am alergat la 1.500 m, unde am condus cursa permanent. Altfel, în ciuda vremii foarte călduroase - termometrele au indicat 29 de grade Celsius -, mulți veterani, aproximativ 250, au venit să alerge la Naționale. Practic, pe fiecare probă, au fost câte 20 de concurenți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. Tot la Naționale, un alt constănțean, Marian Piron, a cucerit două medalii de argint, la 5.000 m și 10.000 m. Următoarele concursuri importante la care vor participa veteranii constănțeni sunt Semi-maratonul de la Sf. Gheorghe (30 iulie), Campionatul Balcanic din Slovenia (4 septembrie) și Maratonul București (7 octombrie).