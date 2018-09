BC Athletic, gata de spectacol!

Alexandru Olteanu: "Acest sezon va fi o provocare pentru noi"

După o campanie reușită în 2017-2018, în care și-au depășit obiectivul propus și au terminat pe podium la finalul turneului final 2018 al Ligii de baschet masculin, „Gladiatorii din Tomis“ aduc Liga Națională la Constanța, după o promovare în premieră pentru echipa de la malul mării.Cu o infuzie semnificativă de jucători, dar și pe partea tehnică, BC Athletic începe sezonul 2018-2019 oficial cu o premieră: participarea în Cupa României, o confruntare în două manșe cu Rapid București.Primul duel este programat mâine, de la ora 19, la Sala Sporturilor, cu un obiectiv clar - victoria.„Acest sezon va fi o provocare pentru noi, pentru clubul BC Athletic. Vom vedea ce înseamnă să ne luptăm cu cele mai importante echipe din baschetul românesc. Am reușit să aducem jucători foarte valoroși din campionatul României și câțiva baschetbaliști străini. Împreună, spun că am realizat un lot echilibrat, o echipă competitivă. Meciul cu Rapid se anunță a fi foarte greu, este primul al sezonului și nu ne-am creat automatismele dorite. Mai avem de lucru la omogenitate, suntem la început de drum, dar sunt sigur că, dacă muncim și vom fi serioși, vom realiza lucruri frumoase împreună”, a declarat Alexandru Olteanu, antrenorul principal al BC Athletic Constanța.Returul este programat sâmbătă, 29 septembrie, la București.Lotul BC Athletic s-a definitivat, nefiind loc de surprize până la debutul în competițiile naționale: Sergiu Ursu, Andrei Oprean, Alexandru Unitu, Pegkas Panaiotis, Adrian Trandafir, Alexandru Liță, Alin Andrieș (BC Timișoara), Georgian Păun (BC Timișoara), Daniel Mâinea, Andrei Șerban, Miljan Drekalovic (OKK Belgrad), Samuel Berklund (KFUM Jamtland Basket), Brandon Lockhart (FC Delta Marneuli) și Deondre Ray. Din staff-ul tehnic fac parte Alexandru Olteanu - antrenor principal, Bogdan Ivanovici - antrenor secund, Vladimir Mihai - antrenor secund, Vasile Pașca - director tehnic, Andrei Talpeș - team manager și Alexandru Moise - kinetoterapeut. De pregătirea grupelor de juniori se vor ocupa Alina Șerban, Gabriela Pop, Teo Dăineanu, George Mircioi și Aurelia Lazăr.★ ★ ★Noul sezon competițional 2018/2019 al Ligii Naționale se va desfășura sub forma a trei grupe valorice, BC Athletic făcând parte din grupa B, alături de alte trei echipe: CSO Voluntari, CSM Mediaș și CS Cuza Sport Brăila. În prima etapă, programată în perioada 1-6 octombrie, constănțenii vor evolua, în deplasare, împotriva celor de la CSO Voluntari.