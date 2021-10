Alexandru Mitrița; „Mă bucur că am revenit la echipa națională după o pauză de un an"

Fotbalistul echipei naţionale a României, Alexandru Mitriţă, a declarat, marţi, într-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, că se bucură că a revenit la prima reprezentativă după o pauză de un an."Mă bucur că am revenit la echipa naţională după o pauză de un an (n.r. - ultimul său meci a fost România - Austria, scor 0-1, în 14 octombrie 2020). Sunt foarte fericit, orice jucător îşi doreşte să joace pentru echipa naţională. Am amintiri frumoase cu naţionala şi îmi doresc să am din nou momente bune aici. Echipa naţională şi-a îmbunătăţit foarte mult jocul ofensiv în ultima perioadă. Se vede un joc ofensiv foarte bun, o mentalitate foarte bună şi un stil de joc agresiv", a spus jucătorul.Potrivit Agerpres, Mitriţă susţine că România poate obţine un rezultat pozitiv în deplasare cu Germania, în partida de vineri din preliminariile CM 2022."Fiecare meci important, dar primul este cel cu Germania, o echipă foarte puternică. Noi trebuie să mergem acolo să dăm totul pe teren. Germania are jucători foarte valoroşi, dar nu pot spune că este mai puternică decât Italia. La Hamburg trebuie să avem o mentalitate foarte bună, să intrăm încrezători pe teren şi atunci cu siguranţă vom obţine un rezultat pozitiv. Să joci la o Cupă Mondială este maximum unde poate ajunge un jucător. Fiecare fotbalist îşi doreşte acest lucru", a precizat el.Legitimat în această vară la gruparea greacă PAOK Salonic, după ce în ultimele două sezoane a evoluat în SUA şi Arabia Saudită, Mitriţă afirmă că mai are multe de demonstrat în fotbalul european."Am tot fost plecat în afara Europei, dar eu spun că mai am multe de demonstrat în fotbal european. Mi-am dorit să vin înapoi şi să arăt că pot face faţă la un nivel bun. Antrenorul meu de la club, Răzvan Lucescu, m-a felicitat pentru convocarea la naţională şi mi-a spus să fiu serios, să mă antrenez aici la fel ca la PAOK şi mi-a urat multă baftă", a adăugat el.