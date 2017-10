Alexandru Măţel, transferat la Dinamo Zagreb

Alexandru Mățel, transferat la Dinamo Zagreb

Fostul fundaș al FC Farul Alexandru Mățel, ultima dată la Astra Giurgiu, a semnat un contract pe patru sezoane și jumătate cu Dinamo Zagreb, informează site-ul oficial al clubului croat. „Sunt foarte fericit că am ajuns la Dinamo, știu multe despre această echipă. Am considerat că este momentul să fac un pas înainte și m-am bucurat când am auzit că Dinamo se interesează de mine. Dinamo este un club mare, care joacă în competițiile europene an de an și sper să ajut echipa să obțină rezultate bune”, a declarat Alexandru Mățel. În vârstă de 25 de ani, fotbalistul a intrat în conflict cu finanțatorul Ioan Niculae la sfârșitul lunii iunie 2014, când a refuzat oferta de prelungire a contractului cu Astra.