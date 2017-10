Alexandru Grigoraş s-a despărţit de Viitorul Constanţa

Alexandru Grigoraș s-a despărțit de Viitorul Constanța

Extrema dreapta Alexandru Grigoraș (21 ani), fiul antrenorului lui Poli Iași, Petre Grigoraș, s-a despărțit de echipa de Liga a III-a Viitorul Constanța. „După cantonamentul din Antalya, am decis să renunț la colaborare. Am plecat liber de contract, la fel cum am venit de la Farul. Este posibil ca la finele acestei săptămâni să finalizez discuțiile cu altă formație”, a declarat Alexandru, pentru „Cuget Liber”. În acest moment, tânărul jucător este în discuții cu două echipe de Liga a II-a, din afara județului Constanța. Astăzi, Viitorul (locul trei în clasament, 38 puncte, 32-7 golaveraj), susține, de la ora 15, pe teren propriu, la Ovidiu, restanța din prima etapă a returului, cu CS Viscofil (șapte, 31p, 39-14). Lotul pentru retur Portari: C. Popa, Buzbuchi (j); Fundași: I. Posteucă, Răvoiu, Militaru, Rusu, Boritz, Mihociu, Olteanu, Lupu, Cureteu (j); Mijlocași: Cârstocea (j), Dimcea, Evdochim, Durbac, I. Florea, Banoti, Ștefănescu, Ungureanu, Zevedei (j), Muscă (j); Atacanți: Lupu, Stanciu, Chițu (j), Hertu (j), A. Chirilă, Șt. Sandu, Pavăl, Marinkovic (j), Nicolescu (j), Coteanu (j). Au venit: Nicolae Hertu (de la Unirea Slobozia), Ionuț Lupu (Săgeata Stejaru), Natanael Pavăl (Dinamo II), George Ștefănescu, Bogdan Evdochim, Ștefan Sandu (Farul II, toți trei liberi de contract). Au plecat: Iulian Răduță, Iulian Ginghină, Alexandru Grigoraș, Marius Șuta, Alexandru Roșu.