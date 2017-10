Alexandru Buzelan, în semifinale la "Mamaia Idu Juniors Champs. U-16"

Jucătorul constănțean de tenis Alexandru Buzelan, de la LPS, continuă la "Mamaia Idu Juniors Champs. U-16", cel mai puternic turneu din România rezervat juniorilor și junioarelor sub 16 ani. La simplu, Buzelan (15 ani, cap de serie numărul 8), s-a calificat în sferturi, unde îl va întâlni pe Iulian Crișan Zara, iar la dublu, alături de Artur Culicovschi (cuplu creditat cu a doua șansă), va juca în semifinale împotriva perechii Alexandru Balin - Bogdan Ursu. În sferturi, Buzelan și Culicovschi au dispus, ieri, cu 6-0, 6-4, de Teoctist Costache și Costin Economu (LPS Constanța). La simplu, Alexandru l-a învins în optimi pe Tudor Hermeneanu, cu 6-0, 6-2. Celelalte meciuri de la băieți sunt: simplu (sferturi): M. Kianicka (Slovacia, 1) - T. Șulea (5), D. Jerca - P. Ciorcilă (4), A. Apostol (6) - L. Tatomir (15); dublu (semifinale): M. Kianicka / T. Șulea (1) - A. Apostol / L. Tatomir (4). La fete, competiția a ajuns în aceleași faze, partidele fiind: simplu: C. Georgescu - R. Ciufrilă (9), J. Dzinic (Serbia, 3) - D. Gâlcă (12), A. Soltănici (7) - L. Cârnu, C. Adamescu - P. Lăncrănjan; dublu: C. Ene / L. Enea (1) - C. Adamescu / N. Dan, N. Dascălu / Șt. Hristov (3) - R. Ciufrilă / I. Ducu (2). Atât sferturile de la simplu, cât și semifinalele de la dublu (fete și băieți) se dispută astăzi.