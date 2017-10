Alexandru Buligan a semnat pe doi ani cu HCM Constanţa

Alexandru Buligan a semnat pe doi ani cu HCM Constanța

Fostul mare portar al României este, de ieri, antrenor secund la campioana țării. Tehnicianul de 50 de ani vine după o experiență de două decenii în handbalul spaniol. Alexandru Buligan a semnat ieri, la Constanța, în prima parte a zilei, un contract pe două sezoane cu HCM, iar la ora 13 a fost prezentat oficial. „Am reușit să cooptăm în colectivul tehnic un fost sportiv și un antrenor deosebit. Nu are rost să-l mai prezint. Se știe ce a făcut în handbal, atât în România, cât și în străinătate. De aproape 20 de ani e stabilit în Spania. Suntem onorați că a ales HCM-ul, un club pe care îl va ajuta cu experiența sa. Alexandru Buligan e un real câștig pentru noi. Va fi antrenor secund și se va ocupa în special de pregătirea portarilor. În lot, avem trei portari de mare valoare, pe care Buligan îi cunoaște foarte bine. De altfel, acesta a fost unul dintre elementele hotărâtoare care l-au determinat să accepte oferta noastră. Sperăm ca, sub bagheta lui Buligan, cei trei să crească în continuare în valoare”, a declarat Nurhan Ali, directorul executiv al lui HCM. Stimulat de Liga Campionilor În vârstă de 50 de ani, Alexandru Buligan, fost mare portar al naționalei României, a activat ultima dată ca secund al formației spaniole Reyno de Navarra San Antonio. Ieri, Buligan a declarat că participarea HCM-ului în Liga Campionilor a contat mult în alegerea sa. „Pentru mine e o mare plăcere și o bucurie enormă că m-am întors în România. Toți așteaptă mult de la mine. Sper ca rezultatele muncii mele să se vadă repede. Am avut mai multe oferte, dar HCM mi s-a părut cel mai preocupat și cel mai serios club. Apoi, faptul că echipa evoluează în Liga Campionilor, mai ales în noul format, m-a stimulat în mod deosebit. Sper într-o colaborare fructuoasă. Îmi doresc să trec cât mai repede peste perioada de acomodare și mi-ar plăcea ca publicul să vină în număr cât mai mare la sală”, a spus și Buligan. O legendă vie Eden Hairi, al doilea secund al HCM-ului, se bucură că are posibilitatea să lucreze cu „o legendă vie a handbalului românesc și internațional”. „Pot învăța foarte multe din experiența de două decenii în Spania a lui Sandu. Îi urez bun venit la malul mării”, a declarat Hairi. *** „În Liga Campionilor, evoluăm într-o grupă dificilă, dar handbalul românesc e în ascensiune, s-a calificat și la Campionatul Mondial, după acel baraj de poveste cu Rusia. HCM dă mulți jucători la echipa națională, iar în ultimii ani a început să se ridice și pe plan extern. Victoria cu Montpellier și egalul de la Valladolid nu au lăsat indiferentă Spania. În ultimul timp, am fost mereu întrebat de echipa constănțeană” *** „Chiar dacă trăiesc de mulți ani în Spania, sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în handbalul românesc. Anticipez o luptă echilibrată la campionat, întrucât mai multe echipe s-au întărit. Jucătorii noștri vor evolua pe mai multe fronturi, în țară, în Liga Campionilor, la echipa națională, și sperăm să gestionăm bine eventuala uzură” Alexandru Buligan