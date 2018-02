Alexandra Ianculescu: „Am vizualizat cursa aceasta de zece ani”

Singura reprezentantă a României în proba de patinaj viteza la Jocurile Olimpice de la PyeongChang și-a încheiat evoluția pe patinoarul din Gangneung.Alexandra Ianculescu (26 de ani) a fost prezenă doar în proba de 500 metri, la finele căreia s-a clasat pe locul 31, în 40.70 secunde. Proba s-a desfășurat în „tandem”, câte două sportive luând startul în același timp, însă pentru clasamentul final a contat doar timpul realizat de fiecare concurență.După concurs, Alexandra a declarat: „A fost o cursă bună, însă am fost un pic prea calmă, nu am avut nerv. Am vizualizat cursa aceasta timp de zece ani și a fost exact cum am planificat-o. Numai că mi-a lipsit agresivitatea. Credeam că voi veni între primele 25 de locuri, dar nu am făcut-o. Pot spune că este Ok, deoarece de aici pot merge numai în sus. M-am simțit bine, toată ziua a fost perfectă. Nu sunt nici tristă, nici fericită. Urmează Campionatele Mondiale din China, în două săptămâni. De data aceasta voi avea timp să mă antrenez și pentru distanța de 1.000 metri, deoarece aici nu am putut. Am vrut sa-mi observa musculatura pentru 500 metri”.