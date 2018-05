Alex Ferguson, la terapie intensivă! Legendarul antrenor a fost operat de urgenţă pentru o hemoragie craniană

Alex Ferguson, la terapie intensivă! Legendarul antrenor a fost operat de urgență pentru o hemoragie craniană

Duminică, 06 Mai 2018.

Alex Ferguson are mari probleme de sănătate. Englezii de la Sky Sports anunță că fostul manager al lui Manchester United (76 de ani) a fost internat de urgență în spital, în stare gravă, unde a fost operat de urgență!O declarație a clubului Manchester United anunță că Alex Ferguson a suferit deja o intervenție chirurgicală."Sir Alex Ferguson a fost operat astăzi, pentru o hemoragie craniană. Procedura a decurs perfect, dar acesta are nevoie de o perioadă de recuperare la terapie intensivă. Familia lui a cerut să fie păstrată intimitatea".Alex Ferguson a ajuns la Manchester United în 1986, după ce cucerise Cupa UEFA și Supecupa Europei cu Aberdeen. Cu "diavolii" a bifat 38 de trofee: 13 titluri în Premier League, două Ligi ale Campionilor, Cupa Cupelor, Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală, Mondialul cluburilor, cinci Cupe, patru Cupe ale Ligii și zece Supercupe ale Angliei.O tribună de pe arena lui United, Old Trafford, îi poartă numele scoțianului în vârstă de 75 de ani, care are și o statuie în fața "Teatrului Viselor".