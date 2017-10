Alertă în medicina sportivă constănţeană! Cine mai pune viză pe carnetele jucătorilor?

Alertă în medicina sportivă constănțeană! Cine mai pune viză pe carnetele jucătorilor?

Situație incertă în medicina sportivă constănțeană, după ce reputatul medic primar Gheorghe Dumitru a ieșit la pensie. Acesta și-ar dori să își continue activitatea în cadrul cabinetului aflat în incinta Policlinicii nr. 2 și așteaptă un răspuns din partea conducerii instituției.Conform legii, „în cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al Colegiului Medicilor din România, prin colegiile teritoriale județene, și cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice, respectiv a autorității de sănătate publică, în funcție de subordonare”.Dar ce înseamnă, la ora actuală, medicină sportivă constănțeană? Ei bine, sunt trei posturi, pe care activează dr. Petru Ionașcu, dr. Doina Gerghizan (care a împlinit 65 ani în mai 2014 și este deja în „prelungiri”) și dr. Gheorghe Dumitru. Acești specialiști trebuie să acorde viza medicală pentru mii de sportivi legitimați (numai în ligile inferioare constănțene de fotbal sunt peste 2.000 de jucători), dar se ocupă și de elevii din școlile și liceele din județul Constanța.Tot conform legii, posturile se ocupă prin concurs, însă la precedentul, din varii motive, nu s-a prezentat nimeni. Ce se va întâmpla însă, dacă nici la următorul concurs nu vor fi candidați, medici tineri, dornici de a face carieră? Unde vor face vizita sportivii constănțeni? Soluția cea mai la îndemână ar fi continuarea colaborării cu dr. Gheorghe Dumitru, un specialist de marcă de care sportul constănțean chiar are nevoie.v v vConf. univ. Gheorghe Dumitru este doctor în medicină, are patru cărți publicate - „Suferințele musculare ale sportivilor” (1994), „Sănătate prin sport pe înțelesul fiecăruia” (1997), „Fiziologia educației fizice și sportului” (1998) și „Glucidele și efortul fizic” (2003) -, iar pe cea de-a 5-a, „Penalty-ul din fotbal - de la loterie la știință”, o are în curs de finalizare.Este membru în Colegiul de Redacție al revistei „Palestrica Mileniului III” și a participat la numeroase sesiuni științifice organizate pe mai toate continentele.v v vIată ce spun și reprezentanții Spitalului Județean despre situația de la medicina sportivă.„La ora actuală, avem trei medici pe schema noastră. În contextul în care iese unul la pensie, postul este scos la concurs. Dacă nu se prezintă niciun candidat, se pot face contracte de colaborare servicii, prelungim cumva colaborarea. Totuși, este prematur să ne gândim la așa ceva. Deocamdată ne descurcăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Mihnea Avram, director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.