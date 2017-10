„Aleargă pentru tine”, la Crosul Ziua Olimpică din Constanţa

„Aleargă pentru tine”, la Crosul Ziua Olimpică din Constanța

Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța organizează, sâmbătă, Crosul Ziua Olimpică, sub sloganul „Aleargă pentru tine”. Evenimentul este realizat alături de Maritimo Shopping Center, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Academia Olimpică Română - Filiala Constanța și Asociația Județeană de Atletism Constanța.Înscrierile vor începe de dimineață, la ora 8.45, urmând ca participanții să pornească la ora 10.00 pe traseul de 5.2 km: Sala Sporturilor - Bulevardul Tomis (până la intrarea în municipiul Constanța, la vapor) - Bulevardul Aurel Vlaicu - parcare Maritimo Center (intrarea pe la primul sens giratoriu).Unul din partenerii care se alătură, în premieră, acestei competiții tradiționale este Maritimo Shopping Center, care anunță o colaborare fructuoasă cu reprezentanții sportului constănțean. Ca sponsor, Maritimo va oferi câștigătorilor vouchere, tricouri, bilete la film și alte premii surpriză.„Centrul comercial Maritimo și-a făcut o tradiție în a fi partener la activități sportive, în ideea de a fi mai mult decât un simplu centru comercial. Dorim să fim implicați în tot ceea ce înseamnă activități culturale, cât și sportive. Pe lângă activitățile cu sportul de motor și spectacolele pe care le avem, ne-am implicat și într-o serie de evenimente sportive. Săptămâna trecută, am fost parteneri în organizarea unei competiții de baschet (n.r. - Cupa Maritimo, în colaborare cu CS Phoenix Constanța), iar săptămâna aceasta, vom fi parteneri la Crosul Olimpic pe care Constanța îl organizează în fiecare an. Sperăm ca acest lucru să devină o tradiție !”, a declarat reprezentantul Maritimo Shopping Center, Marius Rădulescu.Se vor premia primele trei locuri la feminin și masculin, cel mai tânăr și cel mai vârstnic participant, dar și cea mai numeroasă familie concurentă.